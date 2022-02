Nella giornata di domani, martedì 1° febbraio, partirà ufficialmente l'edizione 2022 del Festival di Sanremo. È molta l'attesa in vista della kermesse, con il conduttore e direttore artistico Amadeus che (a prescindere da come andrà la manifestazione) ha avuto il merito di essere riuscito a riportare molti big della musica in gara (tra cui Elisa, Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi). Al di là dell'aspetto puramente canoro, però, il Festival di Sanremo è soprattutto un evento televisivo e, dunque, non deve stupire che vi sia molto interesse per quanto riguarda gli ospiti.

Non si conosce la data di partecipazione del tennista Berrettini

Amadeus, in vista del prossimo Sanremo, ha deciso di considerare (come era ovvio, visti anche i grandi successi ottenuti nell'estate 2021) anche il mondo dello sport italiano. Nelle due edizioni precedenti condotte da Amadeus è stato forte il legame tra il Festival e il calcio. Nella scorsa edizione il conduttore ha portato con sé sul palco Zlatan Ibrahimovic, mentre due anni fa il teatro Ariston accolse Cristiano Ronaldo, in platea per assistere alla co-conduttrice Georgina.

Nel corso delle prossime serate, invece, il focus sarà incentrato sul mondo del tennis e del Ciclismo. Per quanto riguarda il mondo della racchetta, sull'Ariston salirà Matteo Berrettini, tra i tennisti italiani più forti degli ultimi decenni.

L'azzurro raggiungerà la città dei fiori direttamente dall'Australia, dove negli scorsi giorni è arrivato in semifinale allo slam dell'Australian Open. Al momento non è noto il giorno in cui Berrettini salirà sul palco dell'Ariston.

Balsamo sul Festival: 'So cantare solo l'inno di Mameli'

Ma Matteo non sarà l'unico sportivo azzurro a salire sul palco più importante della televisione italiana.

Anche il mondo del ciclismo, infatti, sarà rappresentato e per questo sarà ospite Elisa Balsamo, campionessa del mondo di Leuven 2021. Elisa salirà sul palco il prossimo giovedì, nella terza serata del Festival. Balsamo, che suona regolarmente il pianoforte, ha accettato l'invito dicendosi "molto felice" e sottolineando che vedrà la kermesse "per la prima volta dal vivo''.

Nonostante questo, però, Balsamo ha escluso che possa cantare una volta sul palco: "So cantare solo l'inno di Mameli". Per questo la ciclista ha sottolineato che, durante la sua partecipazione al Festival, "ascolterà". Chissà se l'ospitata a Sanremo possa anche essere l'occasione, per Elisa, di parlare della prossima stagione ciclistica. L'azzurra, infatti, il prossimo 17 di febbraio debutterà alla Settimana Valenciana, quando sarà alla sua prima uscita con la maglia della Trek-Segafredo.