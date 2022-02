Arrivano nuove anticipazioni di Una vita riguardo le puntate in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. I vicini sono in apprensione per le condizioni di salute di Lolita, che peggiora di giorno in giorno. Antonito e Ramon, una volta saputa la verità, preferiranno non dire alla povera Casado cosa la aspetta, ma le loro bugie verranno presto a galla. Come se non bastasse, Lolita è a pezzi per il tradimento del marito con Natalia e non ha affatto intenzione di perdonarlo. Intanto prosegue a gonfie vele la relazione tra Miguel e Anabel, che ha acconsentito di diventare sua moglie.

Presto, però, tutto cambierà in maniera inaspettata.

Anticipazioni di Una Vita: Lolita e la prova d'amore

Nelle nuove puntate di Una Vita, Antonito non si perderà d'animo e troverà un luminare disposto a curare la moglie. Il dottor Ramos sottoporrà Lolita alla sua cura sperimentale che, contro ogni aspettativa, risulterà essere miracolosa.

Lolita si sveglierà dal coma e riprenderà a mangiare con appetito. Antonito sarà al settimo cielo e il dottor Ramon confermerà la guarigione. Tuttavia il giovane Palacios è ancora in forse con la moglie: anche se ha perdonato il suo tradimento con Natalia, non può dimenticare quanto accaduto.

Così Lolita chiederà una prova d'amore ad Antonito: gli consegnerà un contratto con un ampio elenco di condizioni che devono essere soddisfatte per tornare a essere la coppia unita di un tempo.

Antonito accetterà di ottemperare alle prove della moglie e si comporterà in modo molto strano con i vicini, che resteranno spiazzati dalle sue mosse.

L'addio di Anabel a Miguel

Una delle coppie più amate e invidiate di Acacias si dirà addio. Dopo una discussione, Anabel e Miguel decideranno di rompere per sempre la loro relazione.

Natalia inizierà a pensare che a interferire nella loro storia d'amore possa essere stato Aurelio.

Marcos verrà a sapere da Soledad della rottura tra Miguel e sua figlia e ne sarà piuttosto dispiaciuto. Tuttavia la sua attenzione sarà da tutt'altra parte, ignaro dell'oscuro retroscena che lo sconvolgerà.

Marcos tra le braccia dell'assassina di Felicia nelle nuove puntate di Una Vita

Continuando con le anticipazioni della soap Una Vita, Marcos verrà a sapere che Felicia è stata avvelenata e inizierà a indagare sul colpevole. Peccato che finisca proprio nelle sue braccia.

Ebbene sì, perché Marcos intreccerà una relazione con Soledad, da sempre innamorata di lui e colpevole di aver avvelenato Felicia per gelosia. A scoprirli insieme sarà Anabel e i due, molto ingenuamente, fingeranno un attacco respiratorio per giustificare la loro vicinanza.