I fan di Un posto al sole non hanno mai dimenticato i personaggi di Andrea Pergolesi e Carmen Catalano, intrepretati rispettivamente da Davide Devenuto e Serena Rossi. Quest'ultima ha da poco rilasciato una dichiarazione che deluderà, però, i fan della coppia. A quanto pare i due non si sposeranno, nonostante la proposta di matrimonio fatta in diretta televisiva nel 2019, dinanzi a milioni di telespettatori.

Serena Rossi: 'Le nozze non sono in programma'

Serena Rossi è tornata a parlare della relazione tra lei e Davide Devenuto soffermandosi sul tema delle nozze.

L'attrice ha confermato che non è previsto il matrimonio tra lei e il suo compagno. Queste le sue parole: "Per ora le nozze non sono previste e ho anche smesso di chiedermi se e quando avverranno. Ma non mi lamento, io e Davide siamo felici così ed abbiamo uno splendido figlio". L'attrice ha poi spiegato che la sua carriera non le consentirebbe di avere il tempo di organizzare l'evento: "In fondo avrei poco tempo per il matrimonio, perché per i prossimi mesi sono molto impegnata". Va ricordato che l'attrice tornerà domenica 16 gennaio sugli schermi Rai nella nuovissima fiction La Sposa mentre, in seguito, sarà protagonista di Mina Settembre 2, che sta girando attualmente.

La proposta di matrimonio davanti a Mara Venier

Nel 2019 Mara Venier, durante un'intervista a Serena Rossi, chiamò a sorpresa il suo compagno Davide Devenuto. La conduttrice di Domenica In chiese all'attore, in tono molto scherzoso, di fare la proposta di matrimonio alla sua amata. L'uomo, un po' imbarazzato, confermò che sarebbe convolato a nozze con la sua compagna, a cui lo avrebbe anche confermato al telefono, in quel momento.

Il sorriso incredulo di Serena Rossi fece sognare migliaia di fan ma oggi, a distanza di oltre due anni, di quel matrimonio non c'è traccia. Va detto che il periodo di Covid non ha di certo favorito l'evento ma, in ogni caso, come confermato dalla stessa Serena Rossi le nozze non sono in programma.

Un amore nato sul set di Un posto al sole

L'amore tra Serena Rossi e Davide Devenuto è nato proprio sul set di Un posto al sole. I due attualmente vivono assieme a Roma e hanno un figlio di nome Diego nato nel 2016. Tornando al loro matrimonio mancato, va detto che sarebbe stato fissato per il 2020, ma quello non è stato decisamente l'anno adatto. L'arrivo del Covid ha costretto i due a rinviare e poi non se ne è fatto più nulla. Piccola curiosità: lui avrebbe voluto una cerimonia informale e molto sobria, mentre lei sognava nozze in grande stile ma nessuno dei due sarà accontentato dato che le nozze risultano, almeno per il momento, cancellate.