Le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle signore si concentrano sui sospetti di Veronica nei confronti di Ezio. Zanatta ha capito che il suo compagno le sta nascondendo una verità importante su Gloria e così decide di fare di testa sua, indagando sulla questione. Dopo aver frugato tra le cose di Ezio, Veronica trova le chiavi di casa di Moreau e non perde l'occasione per rubarle. Una volta entrata nel suo appartamento, trova la prova che conferma finalmente i suoi dubbi.

Il Paradiso delle signore 6 anticipazioni: Ezio coglie Veronica con le mani nel sacco

Ebbene sì, siamo al punto di svolta nelle trame della soap Il Paradiso delle Signore. Veronica ha capito che Ezio le sta mentendo e vuole capire cosa stia succedendo. Zia Ernesta ha firmato il certificato della presunta morte di Gloria, documento che permette a Ezio di dimostrare che è vedovo e sposare la sua compagna.

Tuttavia, Veronica ha capito che Colombo nasconde qualcosa di importante e che Gloria non è per lui un'estranea. Decisa ad andare a fondo della questione, fruga tra le cose di Ezio.

Colombo entra nella stanza e coglie Veronica con le mani nel sacco. Zia Ernesta aveva ragione, il suo castello di bugie sta per crollare inesorabilmente.

Dante e Vittorio in affari

Nel frattempo, Vittorio è sempre più preoccupato per le insistenti richieste dei clienti americani. Dante è tornato a Milano e, anche se non è una persona a lui gradita, può aiutarlo a risolvere i suoi problemi. Ne è convinto anche Umberto, che prova a spingere Conti ad accettare di entrare in affari con Romagnoli.

Come svelano le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio parlerà con i suoi fidati collaboratori. Contando sul loro supporto, prova a fare un salto nel buio e accetta di entrare in affari con Dante, che gli promette di far decollare le entrate economiche del grande magazzino.

Veronica trova una prova scottante nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore

Continuando con gli spoiler de Il Paradiso delle signore, vedremo Veronica intenzionata a scoprire cosa le sta nascondendo Ezio. Riesce a impossessarsi delle chiavi di casa di Gloria e, approfittando dell'assenza di Moreau, si reca al suo appartamento.

Una volta entrata nella casa di Moreau, Veronica cerca disperatamente una prova che confermi i suoi sospetti. Ed ecco che spunta una foto che ritrae Ezio e Gloria insieme, nel periodo in cui erano felicemente sposati.

Piena di rabbia e delusione, Veronica torna a casa. Ora, Ezio dovrà darle tutte le spiegazioni che merita, visto che le ha mentito per anni prendendosi gioco di lei e tradendo la sua fiducia, anche adesso che stanno per diventare marito e moglie. E, forse, non lo diventeranno mai dopo quanto scoperto.