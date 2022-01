Ennesima doccia fredda per Katia Ricciarelli, tra le concorrenti più discusse di questo GF Vip. Questa mattina, infatti, sopra la casa di Cinecittà è arrivato un nuovo aereo contenente una frecciatina rivolta contro la cantante lirica e in difesa di Lulù Selassié. Il riferimento era al famoso episodio della frase razzista che, qualche settimana fa, Katia ha pronunciato proprio nei confronti della principessina, scatenando un vespaio di polemiche in rete e sui social.

Dopo lo scontro con Katia al GF Vip, Lulù riceve un aereo speciale dai fan

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli era finita al centro delle polemiche di questo GF Vip dopo aver pronunciato una frase altamente razzista e offensiva nei confronti di Lulù.

"Tornatene al tuo paese", aveva sbottato la cantante lirica contro la principessina, scatenando un vespaio di polemiche in rete e sui social, al punto che in moltissimi avevano chiesto la squalifica di Katia da questa sesta edizione del reality show.

Un provvedimento che, tuttavia, non è mai arrivato anche se il padrone di casa Alfonso Signorini ha sonoramente bacchettato in diretta tv la cantante lirica, portandola a chiedere scusa a Lulù.

A distanza di qualche giorno da quel famoso episodio che aveva scatenato il putiferio in rete e sui social, ecco che i fan di Lulù hanno voluto mandarle un aereo che questa mattina ha sorvolato la casa del GF Vip.

Aereo per Lulù al GF Vip e frecciatina contro Katia Ricciarelli

Il messaggio era forte e diretto: pieno sostegno a Lulù e frecciatina al vetriolo rivolta nei confronti di Katia Ricciarelli, che continua ad essere la concorrente più discussa e chiacchierata di questa edizione.

"Lulù L'Italia è con te, no al razzismo": è questo il contenuto del messaggio aereo che stamattina ha sorvolato la casa del GF Vip 6 e che ha emozionato la principessina Selassié.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I ragazzi che si trovavano in giardino, infatti, si sono subito stretti intorno alla giovane Lulù, in particolar modo Miriana Trevisan, la quale non ha potuto nascondere il fatto di essere contenta perché con questo aereo, vuol dire che da casa hanno capito bene cosa è successo.

Katia in crisi e si dice pronta ad abbandonare il GF Vip 6

L'ennesima doccia fredda per Katia Ricciarelli che, in queste ultime ore, è tornata a mettere in discussione la sua permanenza all'interno della casa del GF Vip.

Proprio stamattina, prima che arrivasse il famoso aereo, Katia ha confidato a Carmen Russo di essere in crisi e di voler abbandonare il gioco.

La cantante ha sbottato, sottolineando il fatto che ormai non riesce più a trovarsi bene col resto del gruppo, motivo per il quale vorrebbe uscire di scena e tornare a casa sua.