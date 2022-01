Le anticipazioni della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio, Christoph scoprirà che Lars ha nascosto la sua vera identità. In seguito Maja e Florian si lasceranno, mentre Erik e Ariane stabiliranno la data del matrimonio. Poi Kalenberg chiederà alla sua amica Selina di farle da testimone di nozze. Nel frattempo Robert deciderà di licenziare Benni dal Fürstenhof, poiché secondo lui il ragazzo è un incosciente.

Tempesta d'amore, episodi dal 31 gennaio al 4 febbraio: Maja e Florian si lasciano

Negli episodi di Tempesta d'amore, trasmessi dal 31 gennaio al 4 febbraio, Christoph si renderà conto che Lars non è chi dice di essere: Selina vorrebbe confessare tutta la verità all'uomo, ma ancora prima che riesca a farlo, l'albergatore scoprirà qualcosa di molto importante. Frattanto Maja e Florian, decideranno di lasciarsi, nonostante entrambi siano molto sofferenti. Benni, intanto, continuerà a ignorare Cornelia e Robert, ma avrà molta affinità con Alfons, tanto da chiedergli ospitalità. Rosalie, invece, sarà talmente impegnata con il suo lavoro, da insospettire Michael: l'uomo temerà che stia assumendo qualche sostanza particolare.

Tempesta d'amore, puntate 31 gennaio - 4 febbraio: Selina racconta a Christoph la verità su Cornelius

Nelle puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio su Canale 5, Selina prenderà coraggio e racconterà a Christoph tutta la verità su Cornelius: l'albergatore non reagirà molto bene dopo la confessione della donna e non riuscirà più a fidarsi, nonostante le sue scuse.

In seguito Christoph si recherà da Cornelius, per avvertirlo di stare lontano da Selina. Michael, intanto, sostituirà Rosalie all'apertura di una caseificio a Krauting, ma gli abitanti prenderanno male l'assenza della donna e si offenderanno.

Robert decide di licenziare Benni

Maja si confronterà con Christoph e gli chiederà il motivo per il quale non riesce a perdonare Selina, dato che è molto innamorato di lei.

Poi Maja cercherà di tranquillizzare l'albergatore, dicendogli che la relazione tra sua madre e Cornelius è ormai finita. In seguito Benni romperà il coltello preferito di André, ma sarà Cornelia ad assumersi la colpa, per evitare di metterlo nei guai. Poco dopo la donna racconterà la vicenda a Robert, ma lui non la prenderà affatto bene e deciderà di licenziare Benni, poiché lo riterrà un irresponsabile.

Ariane chiede a Selina di farle da testimone

Robert convocherà Benni in cucina e lo affronterà a muso duro davanti a tutti, per poi licenziarlo definitivamente. Successivamente Holle si recherà dai Sonnbichler e porterà via le sue cose personali: il giovane deciderà di andare a Monaco, per cercare un altro lavoro, così cercherà di rimediare i soldi necessari per il biglietto.

Erik, invece, comunicherà ad Ariane che la settimana successiva potranno convolare a nozze: la donna sarà assai felice e si commuoverà per la bella notizia, poi chiederà a Selina di farle da testimone. Quest'ultima accetterà subito la richiesta della sua amica.

Erik scopre che esiste una copia della sua confessione

Erik scoprirà, grazie a suo fratello, che esiste una copia della sua confessione, così cercherà di trovarla con l'aiuto di Ariane. In seguito Storchheimer restituirà dei cappelli a Maja, mentre Shirin cercherà in tutti i modi di far distrarre la sua amica e la convincerà a uscire per una passeggiata rilassante in bicicletta. Infine, il sindaco di Krauting avrà da ridire nei confronti di Rosalie.