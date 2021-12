Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d’amore, ambientata a Vagen in Germania sono ricchi di novità. Nelle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 gennaio, Shirin cercherà di reprimere in tutti i modi i suoi sentimenti per Florian, tanto da organizzare un appuntamento tra l'uomo e Maja. Nel frattempo Vanessa sarà divisa tra Max e Georg, ma continuerà la sua conoscenza con il campione di fioretto. In seguito Florian farà di tutto pur di riconquistare Maja, mentre Georg avrà alcuni problemi con le sue carte di credito. Ariane, invece, seguirà una cura specifica per i suoi malesseri e sembrerà riprendersi al meglio.

Shirin reprime i sentimenti per Florian

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Shirin farà di tutto pur di reprimere i suoi sentimenti per Florian e organizzerà un incontro tra lui e Maja, ma la donna non riuscirà a perdonare il tradimento subito dall’uomo. Vanessa, intanto, non crederà che Max sia davvero innamorato di lei, ma penserà che l’uomo voglia soltanto avere una competizione con Georg. Sarà così che la giovane Sonnbichler continuerà a frequentare il campione di fioretto, ignorando completamente i segreti dell’uomo. Werner e Christoph, invece, continueranno a mentire ad Ariane e faranno credere alla donna di essere gravemente malata. I due uomini, però, ignoreranno il fatto che Ariane abbia iniziato ad assumere il doppio della dose di un farmaco che provoca problemi neurologici.

Florian vuole riconquistare Maja

Florian sarà deciso a riconquistare Maja e per riuscirci deciderà di incastrare Erik. Frattanto Georg avrà alcuni problemi durante il pagamento del conto dell’hotel, poiché alcune delle sue carte di credito saranno rifiutate. Max, intanto, assisterà a tutta la scena e resterà notevolmente sconvolto, poiché non riuscirà a credere che Georg abbia dei problemi economici, dato che l’uomo ha sempre mostrato tutt’altro.

Successivamente Werner sorprenderà Ariane mentre abusa delle pillole e avviserà immediatamente Christoph. Dopo aver ascoltato il racconto di Werner, l’imprenditore comincerà a preoccuparsi seriamente per Ariane e non saprà come agire nei suoi confronti.

Robert preoccupato per Werner

Robert sarà assai preoccupato per Werner, dopo aver visto l’uomo armeggiare con delle strane pillole e comincerà a sospettare che suo padre sia malato, così andrà a confidarsi con Alfons e Cornelia, per avere dei consigli sul da farsi.

Frattanto Ariane seguirà la cura prescritta dal naturopata e si sentirà molto meglio. Quando Selina scoprirà che le condizioni della donna sono migliorate, le proporrà subito di festeggiare il compleanno con un pranzo in hotel. Più tardi Michael confiderà a Robert di aver ricevuto una lettera dall’avvocato di Natascha. Quest’ultima avrà chiesto il divorzio e nonostante Michael sia innamorato di Rosalie, sarà assai turbato dall’iniziativa della sua ex moglie. In seguito Ariane si ritroverà in una brutta situazione, la donna farà cadere accidentalmente una candela accesa nel cestino della carta.

Maximilian cerca di scoraggiare Vanessa

Ariane accetterà di vendere le sue quote soltanto se Werner prometterà di non cederle anche a Christoph.

Nel frattempo Maximilian cercherà di convincere Vanessa ad annullare il suo allenamento e non la inciterà nemmeno a partecipare al campionato nazionale. La giovane Sonnbichler, però, non si farà scoraggiare dalle parole dell’uomo e sosterrà con convinzione di fidarsi solamente del parere di Georg. Quest’ultimo farà una strana telefonata, dove parlerà della situazione di Vanessa e del problema al suo ginocchio. Poi dirà al suo interlocutore di essere certo di riuscire a rimettere in forma la giovane Sonnbichler: secondo l’uomo, infatti, Vanessa potrebbe fruttare molto e spingerà la ragazza ad allenarsi al meglio, nonostante sappia che lo sforzo potrebbe essere rischioso per la sua salute. Georg sarà addirittura consapevole del fatto che Vanessa potrebbe perdere per sempre la sensibilità alle gambe e non essere più in grado di camminare, ma ignorerà il problema.