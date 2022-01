Tempesta d'amore viene trasmesso ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della soap opera ideata da Bea Schmidt raccontano che Vanessa scoprirà le bugie di Georg e porgerà le sue scuse a Max per non avergli creduto, ma il fitness trainer non le accetterà. Alfons, intanto, ascolterà una conversazione tra Max e Shirin, col concierge che capirà come Richter sia ancora innamorato di Sonnbichler. Vanessa e Max, infine, faranno un passo l'uno verso l'altra e cominceranno una storia d'amore.

Max scoprirà che Georg vuole soltanto sfruttare Vanessa

Le trame bavaresi della fiction daily anticipano che Max udirà fortuitamente una telefonata di Georg, dove quest'ultimo asserirà di aver scommesso sulla vittoria di Vanessa al successivo torneo di scherma. Dalla chiamata, inoltre, Richter capirà che Fichtl sarà disposto a far allenare Vanessa strenuamente, ai limite del possibile, pur di mettere le mani sulla vincita. Sconvolto dalla scoperta, il fitness trainer si precipiterà dall'amica per metterla in guardia dal suo fidanzato. Peccato, però, che la receptionist scambi l'avvertimento di Max per mera gelosia.

Richter, perplesso per il comportamento dell'amica ma desideroso di fare qualcosa, assisterà di nascosto a un allenamento di Georg con Vanessa, notando che l'atleta professionista è totalmente incurante della salute della schermitrice.

Furente di rabbia, Max tirerà un pugno a Fichtl e tale gesto avventato gli costerà il posto di lavoro.

Vanessa e Max diverranno una coppia

Le bugie hanno le gambe corte e anche le prossime puntate di Tempesta d'amore ne saranno una prova, in quanto Vanessa comincerà pian piano ad accorgersi che il fidanzato non è quella persona leale che credeva.

A qualche sospetto, però, si aggiungerà la parola 'scommessa' sfuggita a Fichtl, così Vanessa comprenderà appieno in quale relazione tossica si sia andata a cacciare.

Similmente a Max, anche nella schermitrice prevarrà l'impulso dopo l'amara scoperta. Vanessa, colma di rabbia, schiaffeggerà Georg davanti a tutti, compreso il suo datore di lavoro Werner.

Facile intuire come l'anziano albergatore non gradirà affatto che la sua receptionist si sia lasciata andare a un gesto così poco professionale ma, malgrado ciò, la giovane Sonnbichler manterrà la propria professione, sorbendo soltanto una ramanzina. A quel punto, Vanessa sarà più che mai decisa a fare ammenda con Max ma, una volta di fronte al fitness trainer, lo stesso non solo non accetterà le scuse ma le dirà di voler ancora mantenersi a distanza.

Alfons, successivamente, ascolterà una conversazione tra Shirin e Max dal quale si evincerà come Richter sia ancora profondamente innamorato di Vanessa. Grazie all'aiuto delle persone a loro care, Max e Vanessa faranno finalmente un passo l'uno verso l'altra e decideranno di iniziare una relazione sentimentale.