A Uomini e donne, nella puntata del 31 gennaio, è andato in onda lo scontro accesissimo tra Matteo Ranieri e Armando Incarnato. Tutto a causa dell'avvicinamento di Incarnato a Denise. Matteo non ha nascosto la delusione per il comportamento del cavaliere che reputava un amico. Ed è per questo che Matteo tra le lacrime é sbottato: ''Sono rimasto deluso da te e anche da lei''.

Armando punta ancora Denise: é scontro con Matteo Ranieri

Duro scontro tra Matteo Ranieri e Armando Incarnato. Se qualcuno si lamentava per le poche dinamiche al Trono Classico, dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e donne si dovrà ricredere.

In particolare, tutto ha avuto inizio quando Maria De Filippi ha mandato in onda un rvm relativo al post puntata precedente. Qui si è visto Armando avvicinarsi a Denise Mingiano per l'ennesima volta. Peccato che Matteo li abbia colti a parlare insieme e si sia infuriato con la sua corteggiatrice. In studio è stata la volta di un confronto invece con Armando ed i toni della discussione si sono fatti subito accesissimi. In particolare, Matteo non ha fatto mistero di esserci rimasto male, visto che durante la sua precedente esperienza a U&D, Armando gli era sempre stato vicino.

Matteo Ranieri deluso da Armando, Gianni attacca il cavaliere: 'Sei cattivo'

Questo secondo approccio di Armando a Denise non è proprio andato giù a Matteo.

Quest'ultimo ha continuato a dire che pensava ci fosse rispetto tra loro. Evidentemente si è sbagliato, tanto da arrivare addirittura a sospettare che Armando abbia cercato di soffiargli la corteggiatrice solo per stare al centro dello studio. Questa la conclusione a cui è arrivato il tronista. Armando, dal canto suo, ha ribadito di nutrire un sincero interesse per Denise.

Cosa a cui gli opinionisti non credono. Gianni Sperti ha così espresso il suo pensiero non proprio idilliaco su Armando: "Sei cattivo. A te non frega niente di Denise", per poi aggiungere che il tutto sarebbe confermato dal fatto che il cavaliere da anni non riesce a portare avanti una conoscenza per più di una settimana.

“Sono rimasto deluso da te, ma anche da lei” #UominieDonne pic.twitter.com/7endFjOIey — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 31, 2022

Matteo in lacrime sbotta contro Armando: 'Sono deluso da te'

I toni si sono placati nel momento in cui Maria De Filippi ha cercato di spiegare il motivo per il quale Matteo fosse rimasto così deluso da Armando. È emerso che il tronista, fino a quel momento, era certo di avere un rapporto particolare con il cavaliere partenopeo. Ed è anche per questo motivo che Matteo non è riuscito a trattenere le lacrime. Con gli occhi gonfi, Ranieri, rivolgendosi ad Armando ha chiaramente fatto capire il suo stato d'animo: ''Sono rimasto deluso da te e anche da lei''. Ora però, Armando pare aver fatto un passo indietro, forse perché si è reso conto dell'interesse del giovane ligure per Denise.

In tutto questo la corteggiatrice cosa ne pensa? Pare che la ragazza non abbia nessun interesse per Armando e che abbia occhi solo per Matteo. Resta da capire se il tronista riuscirà a fidarsi di lei e a smaltire la delusione.