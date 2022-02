All'interno della casa del GF Vip continuano le polemiche e le discussioni per questioni legate alle faccende domestiche. Ancora una volta, in queste ultime ore, Katia Ricciarelli si è ritrovata a rimproverare Soleil Sorge, dopo che c'è stata l'ennesima polemica legata alla pulizia dei piatti e alla gestione generale della casa.

La cantante lirica, pur essendo una delle migliori amiche di Soleil all'interno del reality show, non si è fatta problemi a bacchettarla e a lanciare anche una frecciatina nei confronti di Barù.

Soleil e Katia: nuovo botta e risposta al GF Vip per le faccende domestiche

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli è tornata a puntare il dito contro i suoi compagni di gioco protagonisti del GF Vip per la scarsa igiene che mostrerebbero nella gestione della casa e in generale delle faccende domestiche.

Katia ha puntato il dito in primis contro quelli che, dopo aver fatto i dolci, lascerebbero sporche le varie casseruole che utilizzano mentre Manila ha puntato il dito contro chi partecipa alle feste del sabato sera fino a tarda notte e poi lascia bicchieri sporchi da lavare.

Immediata la reazione di Soleil Sorge che approfittando di questa nuova discussione legata alle faccende domestiche, ha precisato che lei pur essendo una di quelle persone che non gradisce lavare i piatti, non si tira indietro quando si tratta di cucinare per tutti.

'Se cucini devi anche lavare le pentole', sbotta Katia con Soleil Sorge (Clip)

La reazione di Katia, però, non si è fatta attendere e la cantante le ha subito fatto notare che poi dovrebbe anche pulire ciò che sporca dopo aver preparato le cene.

"Fare i piatti è una cosa che non mi fa impazzire, ma mi sono sempre proposta per cucinare per tutti", ha ammesso Soleil Sorge parlando della sua esperienza e del suo modus operandi all'interno della casa del GF Vip.

"Ma se cucini per tutti, poi devi lavare anche le pentole. Alternarsi no", ha sentenziato Katia che non ha risparmiato la sua frecciatina nei confronti di Soleil Sorge, facendole presente il fatto che dovrebbe anche mettersi lì a lavare i piatti dopo aver cucinato.

La frecciatina di Katia anche contro Barù al Grande Fratello Vip

Immediata anche la reazione di Barù che ha polemizzato contro Katia, facendo presente il fatto che se una persona prepara il cibo per tutti gli inquilini, non è giusto poi che passi il resto della serata a lavare anche i piatti.

"Ma se sono in un team, tu resta qua non andare via. Ora comincia a far così", ha sbottato Katia anche contro Barù che ha preferito evitare di partecipare alla discussione e si è recato in giardino, evitando così ulteriori polemiche e diatribe con la cantante lirica.