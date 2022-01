Da diverso tempo Nicola Vivarelli non siede più nel parterre del Trono Over di Uomini e donne. Il giovane che nel 2020 corteggiò Gemma Galgani, è tornato a parlare della dama torinese nel corso di un'intervista radiofonica, dove ha svelato di sentire ancora Gemma per le occasioni speciali. Non solo, nonostante si dichiari ancora single, ha confessato di aver iniziato conoscenza con una bionda che dovrebbe essere anche piuttosto nota.

Nicola Vivarelli su Gemma: 'Mi piaceva dal punto di vista intellettuale'

Il pubblico di U&D lo ha conosciuto con lo pseudonimo di Sirius ai tempi del primo lockdown, quando iniziò a corteggiare Gemma Galgani via chat.

Quando poi ci fu la possibilità di tornare in studio, ecco che apparve Nicola Vivarelli in carne e ossa. All'epoca era un giovanotto di 26 anni e la differenza di età con Gemma aveva fatto storcere il naso a molti.

Ancora oggi in molti si chiedono se il suo interesse per la 72enne fosse reale e, a tal proposto, proprio Nicola ha voluto fare chiarezza nel corso di un'intervista rilasciata a Francesco Fredella per Rtl 102.5.

Come ben sanno i telespettatori di Uomini e donne, la conoscenza tra Nicola e Gemma non andò avanti a lungo e, ripensando a quel periodo, Sirius ha dichiarato: "Se l’ho corteggiata è perché a me lei piaceva molto dal punto di vista intellettuale" .

L'ex U&D Vivarelli ammette: 'Sento ancora Gemma'

Dunque, non si trattava di una storia scritta a tavolino come qualcuno ha sospettato. Inoltre, Sirius ha ammesso di sentire ancora Gemma in occasione dei compleanni e delle festività.

Continuando nella propria analisi, Vivarelli ha poi precisato come un amore platonico, a detta sua, non è privo di passione come molti sostengono, anzi.

Oltre a ricordare i trascorsi con la dama torinese, Nicola nel programma di Fredella, ha pure dichiarato che se gli proponessero di tornare a Uomini e donne non ci penserebbe due volte e lo farebbe volentieri.

L'ex di Gemma svela: 'Frequento una bionda, ma non posso dire il nome'

Durante la chiacchierata nel programma radiofonico, l'ex cavaliere di Uomini e donne ha rivelato: "Frequento una bionda, ma non posso dire il nome".

Si tratta di una donna misteriosa che Nicola, starebbe frequentando da poco tempo. Pare che non sia in volto del tutto sconosciuto al pubblico televisivo, visto che parlando con il conduttore, Vivarelli ha detto che questa persona è stata proprio ospite del programma di Fredella.

Chi sarà questa bionda? In attesa, di saperne di più, nei progetti futuri di Nicola ci sarebbe anche l'Isola dei Famosi 2022. L'ex corteggiatore di Gemma, è dato tra i papabili naufraghi che potrebbero sbarcare in Honduras. Non vi è nessuna conferma ufficiale in merito, ma di certo a Nicola piacerebbe molto partecipare al reality di Ilary Blasi.