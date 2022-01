Colpo di scena a Uomini e donne. Nella puntata andata in onda il 17 gennaio, Leonardo ha fatto ritorno nello studio di Maria De Filippi per chiedere una seconda chance a Gemma Galgani. Dopo molta titubanza, la dama torinese ha accettato di uscire con lui a cena per cercare di chiarirsi. Un dietro front quello di Gemma che non è piaciuto a gran parte del pubblico che, sui social, l'hanno attaccata dandole della falsa e dell'ipocrita.

Leonardo torna a U&D e chiede una seconda chance a Gemma

La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne è iniziata con Gemma Galgani.

La dama al centro dello studio si è ritrovata di nuovo di fronte a Leonardo. L'uomo ha chiesto di tornare in studio per fare una richiesta a Gemma, dopo il putiferio scoppiato la scorsa settimana. Il cavaliere ha chiesto una seconda possibilità alla dama torinese. Leonardo ha chiesto di poterla rivedere a cena, in modo da chiarirsi. Gemma non è sembrata molto propensa a dargli una seconda chance ed è andata avanti per diversi minuti, indecisa se accettare o meno, visto che non riesce più a fidarsi di lui. La sua titubanza ha infastidito parecchio anche gli opinionisti, Tina in particolare.

“Ti chiedo di mettere un attimino una pietra sopra” #UominieDonne pic.twitter.com/EtxUjLKWBm — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 17, 2022

Tina tuona contro Gemma: 'Sei una donna priva di personalita'

Per parecchio tempo, Gemma e apparsa perplessa, indecisa più che mai sul da farsi.

È a questo punto che Tina Cipollari non è riuscita a trattenersi e, invitando la dama a decidersi, è letteralmente sbottata dicendo: "Gemma sei una donna priva di personalità, priva di carattere, priva di ogni cosa". Il pubblico in studio ha applaudito l'opinionista, segno che Gemma la stava tirando in po' troppo per le lunghe.

Alla fine, Gemma pare essersi convinta e ha deciso di dare una seconda chance a Leonardo, accettando di uscire insieme a lui a cena. Tutto per capire se ci possano essere le basi per ricucire i loro rapporti.

Gemma accetta di rivedere Leonardo, i social insorgono: 'Falsa e ipocrita'

Dopo che la dama torinese ha finalmente dato una seconda possibilità a Leonardo, Tina riferendosi a, Gemna ha dichiarato: "Tutta scena, voleva semplicemente farsi supplicare".

Comunque sia, Galgani non è sembrata del tutto convinta del pentimento di Leonardo. Secondo alcuni telespettatori, Gemma avrebbe accettato il suo invito a cena solo per scoprire cosa il cavaliere avrebbe da dirle. A molto, infatti, è sembrata quasi una forzatura questa seconda chance data a Leonardo. Sui social, dopo la messa in onda della puntata, molti utenti hanno criticato la scelta di Gemma. Qualcuno di è domandato come mai ci sua tutto questo interesse per farla uscire di nuovo con Leonardo. Altri ancora si sono scagliati contro la 72enne torinese dandole della falsa e dell'ipocrita. Alcuni fan del programma sottolineano la sua incoerenza, visto che, solo pochi giorni fa, la dama era molto arrabbiata contro Leonardo, mentre ora sembra tenera con lui.