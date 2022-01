Biagio Di Maro è stato uno dei protagonisti della puntata di Uomini e donne andata in onda il 18 gennaio. Gianni Sperti, curiosando nel telefono del cavaliere, ha beccato una chat in cui Biagio afferma di voler partecipare al Grande Fratello o all'Isola dei famosi. Questo è bastato a Tina e Gianni per accusare il cavaliere di essere a Uomini e donne non per cercare l'amore ma per altri scopi.

Biagio Di Maro sotto accusa: Gianni controlla il suo telefono

L'ultima puntata di Uomini e donne è iniziata con un acceso scontro tra Elena e Biagio Di Maro.

I due non sembrano trovare in punto di incontro e la dama ha accusato il cavaliere di essersi pure dimenticato del suo compleanno. Non solo, Elena ha il sospetto che Biagio stia frequentando un'altra donna, visto che spesso è sparito senza rispondere alle sue chiamate. Per vederci chiaro, Tina e Gianni hanno chiesto di poter vedere il cellulare dei due protagonisti. In particolare, l'attenzione si è focalizzata sul telefono di Biagio. È stato Gianni Sperti a sbirciare nel cellulare del cavaliere, che ha trovato stranamente vuoto. Il registro chiamate infatti, presentava solo una chiamata. Un fatto insolito, che Biagio ha prontamente giustificato sostenendo di avere un'applicazione che cancella tutto ogni tre giorni.

Spiegazione che non ha convinto per nulla né Tina né Gianni.

Gianni tuona contro Biagio: 'Tu al Gf o all'Isola? Ma chi ti vuole'

A questo punto, Sperti ha dato un'occhiata su Instagram e qui ha trovato una chat interessante. In una conversazione Biagio, parlando con una donna, dice: "Voglio fare il Gf Vip o L'Isola è ci riuscirò".

Anche qui Biagio si è prontamente difeso, sostenendo che la donna in questione era sua sorella. Ciò non è bastato a placare Gianni, che si è scagliato contro il cavaliere campano dandogli del finto e aggiungendo: "Sei qua solo per fare televisione", per poi affondare il colpo: "Poi tu all’Isola o al GF Vip? Ma chi ti vuole".

Anche Tina non è stata da meno.

A U&D Biagio preso di mira anche da Tina, lui si difende: 'Sono trasparente'

Stando alla vulcanica opinionista, Biagio in realtà non sarebbe a Uomini e donne per cercare l'amore ma per altri scopi. Le sue vere ambizioni sarebbero quelle di partecipare ai reality come il Gf Vip o l'isola. Biagio si è quindi ritrovato sotto scacco, ma non si è scomposto più di tanto. Il cavaliere, infatti, ha replicato agli attacchi limitandosi a dire di essere una persona trasparente e di non aver nessuna donna al di fuori da Uomini e donne. Tina e Gianni non sono sembrati per nulla convinti e pertanto è auspicabile che i due opinionisti continueranno ad indagare sul conto di Biagio Di Maro.