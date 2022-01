Nella giornata di venerdì 21 gennaio si sono svolte le nuove riprese delle puntate di Uomini e donne. Maria De Filippi ha mantenuto la promessa fatta ai telespettatori di Canale 5 e, in studio, è arrivato Luciano Gianelli di C'è posta per te. L'arzillo signore è diventato uno dei nuovi cavalieri del parterre. Le anticipazioni trapelate in rete sull'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Matteo Ranieri è uscito in esterna con le sue due corteggiatrici: Denise e Federica.

Uomini e Donne, registrazione del 21 gennaio: Luciano Gianelli è un cavaliere del parterre

Nelle riprese di Uomini e Donne del 21 gennaio c'è stata una novità nel parterre maschile. Infatti, dopo avere catturato l'attenzione di Maria De Filippi a C'è posta per te, la conduttrice ha fatto arrivare nello studio del dating show Luciano Gianelli. Il single si era rivolto alla trasmissione del sabato sera di Canale 5, per ritrovare Agnese, il suo primo amore, avuto nel 1958. Il people show non ha portato fortuna all'arzillo signore, perché la donna bresciana non si è ricordata di lui e non ha voluto nemmeno aprire la busta. Maria De Filippi, in quell'occasione, aveva dato un'opportunità a Luciano, dicendogli che l'avrebbe ospitato nel dating show per trovare l'amore.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 21 gennaio: Luciano di C'è posta per te nel parterre

Nella registrazione di Uomini e Donne del 21 gennaio, Luciano Gianelli è arrivato in studio per trovare la donna della sua vita. Al momento, le anticipazioni delle nuove puntate del dating show di Canale 5 non rivelano se per l'anziano signore ci sia stata già qualche dama del parterre pronta a conoscerlo o se abbia suscitato un interesse in qualche single della trasmissione.

Nel frattempo, durante le nuove riprese c'è stato spazio anche per il trono classico.

Uomini e Donne, trono classico: Matteo diviso fra Denise e Federica

Matteo Ranieri è uno dei tronisti di Uomini e Donne e, dopo la delusione avuta in precedenza dopo la fine della sua storia d'amore con Sophie Codegoni, il single ligure è tornato nello studio per trovare l'amore.

Nelle puntate del dating show attualmente in onda sul piccolo schermo, Matteo è diviso e interessato fra tre corteggiatrici: Martina, Denise e Federica. Durante le riprese di venerdì 21 gennaio, Ranieri è uscito con Denise e Federica. Nel frattempo, il trono classico prosegue soltanto con Matteo e Luca Salatino. Al momento, infatti, non è stata ancora presentata la nuova tronista. Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne, per scoprire ulteriori novità sui protagonisti del programma.