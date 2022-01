Tensioni dietro le quinte della puntata del Grande Fratello Vip del 21 gennaio. Durante una pausa pubblicitaria Aldo Montano e Alex Belli si sono ritrovati ai ferri corti, così come ha svelato lo stesso Alfonso Signorini nel momento in cui è rientrato in trasmissione post pubblicità ed ha sottolineato l'assenza di Belli in studio. Tra i due, dopo le liti all'interno della casa del GF Vip, il clima continua ad essere "caldo" anche adesso che si rivedono ogni settimana in studio per la puntata serale.

Lite dietro le quinte del GF Vip: tensione tra Aldo e Alex

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip 6 c'è stata una lite dietro le quinte che ha visto protagonisti Aldo Montano e Alex Belli.

Durante un break pubblicitario, tra i due ex inquilini della casa di Cinecittà sono volate parole grosse al punto che l'attore ha scelto di abbandonare lo studio in diretta.

A raccontare quanto fosse è successo è stato Signorini stesso che, al rientro dalla pausa, ha evidenziato il fatto che Alex non fosse presente in studio, spiegando proprio che c'erano state delle tensioni con Aldo Montano nel dietro le quinte del reality show.

Alex Belli lascia lo studio del Grande Fratello Vip dopo la lite con Montano

Pochi minuti dopo, Alex Belli è rientrato in studio e vedendolo arrivare, Alfonso Signorini ha chiesto cosa fosse successo. L'attore, protagonista del triangolo più discusso di questa sesta edizione del GF Vip, ha confermato che ci sono stati delle tensioni con Montano, aggiungendo di essere stato provato dal campione olimpico.

"Mi hai provocato tu. Sappiamo tutti chi sei, sei capace solo di alzare le mani", ha sbottato Alex Belli che ha così messo in cattiva luce il suo "nemico", col quale non corre buon sangue fin dai tempi in cui entrambi facevano parte del cast del reality show Mediaset.

La reazione di Aldo, però, non si è fatta attendere e il campione olimpico ha rigettato al mittente tutte le accuse che gli sono state fatte da Alex.

Il duro attacco di Aldo Montano contro Alex in diretta al GF Vip 6

"Ti sei alzato e mi hai messo un dito in faccia, ma cosa stai raccontando?", ha sbottato subito Montano che ha così smentito il fatto di aver provocato Alex dietro le quinte del Grande Fratello Vip.

"Sei ridicolo Alex, sei un uomo piccolo, un ometto", ha sbottato ancora Aldo Montano che in diretta tv ci è andato giù pesante nei confronti del suo nemico.

Immediata la reazione di Signorini che, nel momento in cui si è accorto che la situazione tra i due ex inquilini del GF Vip stesse degenerando, è subito intervenuto e ha scelto di cambiare argomento e voltare definitivamente pagina, passando al prossimo argomento.