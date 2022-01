Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', interpretata fra gli altri da Marc Parejo (Felipe), Juanma Navas (Ramon), Clara Garrido (Genoveva), Manuel Bandera (Josè), Maria Gracia (Bellita), Aroa Rodriguez (Cinta), Alvaro Quintana (Antonito). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 24 al 29 gennaio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arrivo ad Acacias di Benigna e Indalecia, sull'abbandono del tetto coniugale di Antonito, sulle minacce di Aurelio a Miguel, sui loschi piani di Sabina e Roberto e sulla scarcerazione di Genoveva e Felipe.

Antonito va via di casa

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Marcelina informerà Jacinto di voler rimanere più tempo a Barcellona, per poi comunicargli il prossimo arrivo ad Acacias di sua zia Benigna e di sua cugina Indalecia. Miguel chiederà ad Anabel di sposarlo e la ragazza sarà molto felice di accettare. Rosina si convincerà che José Miguel voglia ucciderla come ha fatto con Bellita, anche se la verità è ben diversa. Lolita chiederà ad Antonito di andarsene di casa per poi avere un eccesso di tosse che le procurerà una fuoriuscita di sangue dalla bocca. Più tardi, la giovane cadrà nella disperazione quando scoprirà che il marito ha accontentato la sua richiesta, lasciando la loro dimora.

Gli Olmedo chiederanno aiuto a Ramon per velocizzare il loro piano. Più tardi, Sabina e Roberto si procureranno della dinamite, rischiando che il nipote li scopra. Decisi a portare a termine il loro progetto, la coppia lascerà di proposito una candela accesa nel ristorante in modo che possa innescare la dinamite.

Felipe e Genoveva vengono scarcerati

Miguel non approverà le attività di Marcos e Aurelio, ma quest'ultimo gli ricorderà che ormai è troppo tardi per tirarsi indietro. Più tardi, il giovane affermerà fermamente di essere contrario all'idea di commerciare armi con paesi in procinto di entrare in guerra, facendo andare su tutte le furie Aurelio.

Quest'ultimo andrà a trovare Marcos per discutere con lui sulla questione, finendo per litigarci. Nel corso del diverbio, Marcos minaccerà Aurelio con un tagliacarte, rifiutandosi categoricamente di licenziare Miguel. All'arrivo ad Acacias, la zia Benigna si rivelerà essere davvero insopportabile nei confronti dei domestici, facendo preoccupare Jacinto. Genoveva e Felipe verranno scarcerati e ritorneranno ad Acacias nello stesso momento. Ritrovandosi faccia a faccia con la moglie, l'avvocato l'aggredirà verbalmente in mezzo alla strada per poi trasferirsi a casa di Rosina e Liberto.

Dopo aver accettato di aiutare Genoveva per i lavori di casa, Casilda finirà per accusarla nuovamente per l'omicidio di Marcia.

Nonostante ciò, Genoveva farà celebrare una messa in onore della giovane. Notando l'interesse che Benigna ha nei confronti di Servante, Jacinto chiederà all'amico di corteggiarla. Susana sorprenderà nuovamente Rosina e José Miguel in atteggiamenti ambigui e chiederà loro spiegazioni. Felipe informerà Genoveva di aver chiesto l'annullamento del loro matrimonio, mentre Fabiana riuscirà a convincere Casilda a non lasciare Acacias dopo la lite con Genoveva. Dopo aver fatto un sogno peccaminoso su Marcos, Soledad deciderà di fare penitenza per espiare le sue colpe. Mendez rivelerà a Felipe che Laura è coinvolta nella scomparsa di Velasco.