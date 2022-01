Tante le novità nelle nuove puntate di Un Posto al Sole in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio su Rai 3 alle 20:45 e in streaming su RaiPlay, dove sono disponibili le repliche degli episodi di Upas. Attenzione a Chiara, che scivolerà giorno dopo giorno nel tunnel della dipendenza da sostanze. Questo è il segreto che nasconde da tempo la giovane Petrone e che potrebbe costarle sia il lavoro che la storia d'amore con Nunzio. Intanto, Marina sarà confusa sui suoi sentimenti: Roberto la attrae come il miele, ma c'è anche Fabrizio, il compagno che ora ha bisogno più che mai del suo aiuto.

Inizia poi una nuova interessante storyline che riguarda Katia: quale è il vero motivo per cui è tornata a Napoli? Giulia, insospettita, comincia a indagare.

Un Posto al Sole: Marina divisa tra Roberto e Fabrizio

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole della prossima settimana, Fabrizio si riprenderà dopo essere stato in terapia intensiva. Ora, è il momento di affrontare quanto successo con Marina.

Roberto sembra deciso a riprendere nella sua vita Marina, con grande rabbia di Lara, che era pronta a una relazione seria. Peccato che tra loro ci sia Fabrizio, intenzionato a riconquistare la fiducia della compagna,

Marina sarà molto indecisa sul da farsi: da una parte c'è Roberto, che le è stato vicino dopo l'aggressione di Rosato, e dall'altro c'è Fabrizio, che ha bisogno di lei.

Chiara in balia della sua dipendenza da sostanze

Continuando con le anticipazioni delle nuove puntate settimanali di Un Posto al Sole, Chiara cerca rifugio in Nunzio dopo la proposta lavorativa di Roberto e Filippo. Come mai è così in ansia? Ecco che il suo segreto verrà a galla: è dipendente da sostanze.

La giovane Petrone scivola in un tunnel pericoloso e rischia di mettere a repentaglio anche la storia con Nunzio, che la vede in compagnia di uno spacciatore.

Franco è preoccupato per Bianca che, in un momento di rabbia, si scontra con Katia. Intanto, Rossella e Silvia hanno l'ennesimo scontro per via della presenza sempre più importante di Giancarlo.

Cosa nasconde Katia? Giulia indaga nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Anche grazie ad un caso legale che Niko sta seguendo, Alberto prenderà una decisione importante.

Nel contempo, si mostrerà dolce e premuroso nei confronti di Clara, che ormai è nella sua rete: quali sono le vere intenzioni di Palladini? Questa confusa situazione non smette di far preoccupare anche Patrizio, ancora nel mezzo della sua crisi amorosa.

Infine, nelle nuove puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022, Giulia inizierà a capire che Katia nasconde qualcosa e, insospettita, comincerà a indagare sul suo conto.