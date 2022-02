Sta continuando a fare compagnia ai telespettatori italiani affezionati, la soap opera di origini turche Love is in the air che narra le vicende del coronamento di un amore travagliato: la soap è in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:55 circa. Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nel corso dell’episodio che il pubblico avrà modo di seguire il 4 febbraio, dicono che i due protagonisti principali, Eda Yildiz e Serkan Bolat, interpretati rispettivamente dagli attori Hande Erçel e Kerem Bürsin, dopo aver passato parecchio tempo insieme per il bene della loro bambina Kiraz (Maya Basol), torneranno a essere complici.

Anticipazioni Love is in the air, del 4 febbraio: Aydan vuole confessare a Serkan di essere figlio di Kemal

Gli spoiler della centonovantaduesima puntata dello sceneggiato nato con il titolo Sen Çal Kapimi e campione in termini di ascolti (la puntata verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 4 febbraio), raccontano che, per iniziare, Pina (Doğa Özüm) riceverà una telefonata: il contenuto della chiamata non piacerà affatto a Kerem (Sina Özer), visto che, dopo aver ascoltato l’intera conversazione, manifesterà l’intenzione di lasciare la città.

Intanto Melek (Elçin Afacan) aprirà il suo cuore a Ayfer (Evrim Doğan), visto che, durante un momento di confidenza, le dirà di essersi innamorata di Burak (Sinan Helvaci): purtroppo quest’ultimo non darà alcuna speranza alla migliore amica di Eda, dato che, pur avendole dato un bacio dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo a causa della gelosia nel vedere la fioraia vicino a Serkan, non vorrà che vada oltre l’amicizia il suo legame con Melek.

Successivamente il segreto di Aydan (Neslihan Yeldan) sarà in procinto di venire finalmente alla luce, poiché si deciderà a far sapere a suo figlio Serkan che il suo padre non è Alptekin (Ahmet Somers) come lei stessa pensava, ma Kemal (Sinan Albayrak).

Eda e Serkan di nuovo vicini, il messaggio di Aydan indirizzato al figlio viene ascoltato dalla giovane Yildiz

Nel contempo, si assisterà a un notevole riavvicinamento tra Eda e Serkan, dopo aver fatto il possibile per riuscire a iscrivere la figlia Kiraz in un prestigioso istituto privato: il ricco imprenditore felice di aver recuperato in maniera definitiva il rapporto con colei che non ha smesso di amare, sarà deciso a mettere al corrente chiunque della sua ritrovata serenità con l’architetta paesaggista.

Eda, invece, dopo aver sentito un messaggio vocale di Aydan indirizzato a Serkan, verrà a conoscenza che il suo ex è nato dalla relazione sentimentale che sua madre in passato ha avuto con l’attuale compagno Kemal.