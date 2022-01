Dal tira e molla con Federica Calemme al possibile addio anticipato al GF Vip per motivi di lavoro. Gianmaria Antinolfi ha vissuto un tourbillon di emozioni in questi ultimi giorni nella casa più spiata dagli italiani. Dalle tenerezze con le modella napoletana si è passati rapidamente ad un rapporto bruscamente interrotto prima di un nuovo ripensamento da parte della venticinquenne. Tra un confronto e l’altro l’imprenditore ha avuto un momento di scoramento e si è lasciato andare fino a non trattenere le lacrime. Manila Nazzaro e Miriana Trevisan hanno subito compreso il momento delicato del coinquilino e si sono immediatamente avvicinate per confortarlo.

La ‘carezza’ più dolce è arrivata nel corso della puntata del 14 gennaio del Reality Show condotto da Alfonso Signorini. Dopo quattro mesi Gianmaria ha avuto la possibilità di incontrare la madre, amministratrice di un’azienda che si occupa di catering. Esmeralda Vetromile ha incoraggiato il figlio invitandolo ad essere più riflessivo nelle relazioni sentimentali. “Non puoi pensare che ogni donna sia quella giusta”.

La madre di Gianmaria Antinolfi incontra il figlio al GF Vip: 'Sei meraviglioso'

Il bastone e la carota per Gianmaria Antinolfi nel corso della puntata del 14 gennaio del Grande Fratello Vip. Nella circostanza Alfonso Signorini ha riservato una sorpresa al napoletano con l’ingresso nella casa più spiata degli italiani della madre.

Un commovente incontro in un momento delicato per il 36enne che ha sta vivendo un rapporto altalenante con Federica Calemme. Esmeralda Vetromile ha ringraziato la trasmissione di Canale 5 per averle fatto conoscere dei lati del figlio che nemmeno conosceva.

“Quanto ho visto e quanto mi arriva dall’esterno dimostra che ho fatto un gran lavoro” - ha rimarcato evidenziando che durante il percorso Gianmaria ha messo in mostra lati sconosciuti dimostrando coraggio nel mettersi in gioco.

“Ti sei smontato e rimontato ed ogni pezzo di te è meraviglioso” - ha aggiunto la manager che ha però bacchettato il figlio quando il discorso è scivolato sulle relazione intraprese nella casa più spiata dagli italiani. “Non puoi perseguire l’amore con la stessa determinazione con la quale segui il lavoro. Non dai mai il tempo di farti conoscere”.

Esmeralda Vetromile, le nozze con Achille Perillo dopo la fine della relazione con il papà di Gianmaria

Esmeralda Vetromile ha mantenuto la promessa ed è entrato nella casa del GF Vip per fare una sorpresa al figlio in occasione della trentaquattresima puntata del reality show. Originaria di Napoli, la mamma di Gianmaria Antinolfi ha assunto l’incarico di amministratore delegato dell’azienda Eccole, un’attività che si occupa di catering e ristorazione, dopo il diploma al liceo classico. La donna è diventata madre in giovane età con il vippone e la sorella, Alberta, che sono nati dalla sua prima relazione. Successivamente si è legata sentimentalmente Achille Perillo (scomparso nel 2019) che ha sposato quando Gianmaria aveva 18 anni.

Unione dalla quale sono nati altri due figli con Francesco che nelle settimane scorse è entrato nella casa più spiata degli italiani per sostenere il fratello. Esmeralda Vetromile collabora anche con uno dei circoli più prestigiosi di Napoli. Antinolfi ha più volte parlato ai coinquilini del suo rapporto speciale con la madre sottolineando che la donna non è mai stata troppo invadente nelle sue relazioni sentimentali anche quando si è legato a personaggi noti come Belen Rodriguez e Dayane Mello.