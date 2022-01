Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 17 al 21 gennaio 2022, Palazzo Palladini sarà teatro di un piccolo dramma. Tutto avrà inizio quando Patrizio Giordano cederà alle provocazioni di Alberto dandogli uno spintone. A quanto pare le conseguenze dell'incidente non saranno particolarmente gravi per l'avvocato, ma l'uomo deciderà di ottenere il massimo profitto da questo "fortuito" incidente.

Nel frattempo alla Terrazza si potrà assistere all'arrivo di un personaggio del passato, che scatenerà gelosie e tensioni.

Un posto al sole, trame 17-21 gennaio: Patrizio finisce nei guai

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) cederà alla provocazioni di Alberto (Maurizio Aiello) e cadrà nella sua trappola aggredendolo. A quanto pare, lo chef darà uno spintone all'avvocato provocandogli così un danno fisico. Non vengono forniti molti dettagli sull'incidente, ma risulta molto probabile che Alberto, nonostante la caduta, non subirà particolari danni dal punto di vista fisico, anche se la questione sarà tutt'altro che chiusa. La gravità del gesto del giovane Giordano avrà, infatti, delle pesanti conseguenze dal momento che l'avvocato Palladini deciderà di fare tutto quello che è in suo potere per trarre, da questa situazione, il massimo vantaggio.

Upas anticipazioni dal 17 al 21 gennaio: Alberto sfrutta la situazione

Risulta probabile che Aberto minaccerà di denunciare il giovane, mettendolo così in seri guai legali ed è per questo motivo che interverrà suo padre. Raffaele (Patrizio Rispo) cercherà di convincere Clara (Imma Pirone) a mediare con l'uomo per aiutare suo figlio.

Le anticipazioni non rivelano la risposta della donna, ma danno due informazioni decisamente interessanti. La prima è che Alberto ricatterà la sua ex e la seconda è che la donna accetterà di tornare a vivere con lui. Il quadro che ne viene fuori è abbastanza chiaro. Risulta infatti molto probabile che Palladini metterà la donna dinanzi a una scelta: o torna con lui o denuncerà Patrizio.

Attenzione però perché quest'ultimo non prenderà affatto bene questa novità e potrebbe commettere un nuovo colpo di testa.

Un posto al sole, puntate dal 17 al 21 gennaio: torna Katia Cammarota

Nelle prossime puntate è previsto il ritorno, a Palazzo Palladini, di Katia Cammarota (Stefania De Francesco). A quanto pare la madre di Nunzio (Vladimir Randazzo) porterà un po' d scompiglio alla Terrazza ed in seguito si preparerà alla prima cena ufficiale con Chiara Petrone (Alessandra Masi). Nel frattempo quest'ultima sarà fortemente in ansia per le enormi responsabilità da affrontare dopo la morte di suo padre.