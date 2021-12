Uno dei personaggi di Un Posto al sole che sta catalizzando l'attenzione è Clara, con la sua complicata situazione sentimentale. La sua bravissima interprete, Imma Pirone, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del suo passato non facile e che, per certi tratti, ricorda molto quello di Clara. Imma ha anche raccontato il suo rapporto con Maurizio Aiello, volto di Alberto Palladini.

Un Posto al sole, Clara nel cuore dei telespettatori

Entrata quasi in sordina, il personaggio di Clara ha preso sempre più spazio nelle puntate di Un posto al sole.

La sua è una storia difficile, fatta di umiliazioni e di soprusi. L'amore per Alberto, incondizionato e folle, l'ha piegata come un fragile albero, arrivando ad annullare se stessa pur di avere un briciolo di considerazione. Nemmeno la nascita del piccolo Federico ha cambiato Palladini, sempre pronto a dettare legge e perseguire i suoi obiettivi, senza guardare in faccia nessuno. E poi ecco arrivare Patrizio, il principe azzurro pronto a salvare Clara da una situazione ormai insostenibile.

Purtroppo, anche la storia d'amore con Patrizio è finita. A prendere questa sofferta decisione è stata Clara, dopo un acceso confronto con Ornella in merito alla sua indecisione di andare a convivere.

Insomma, per Clara non sembra esserci un momento di pace.

Imma Pirone, la bellissima attrice che la interpreta, ha confessato a Telesette di avere dei punti in comune con lei: "La vita mi ha messo duramente alla prova, so cosa significa sacrificarsi e non ho alcuna paura di affrontare il futuro a testa alta''.

Imma ha anche detto in più occasioni di non avere alcun problema a dare una mano a sua mamma, che ha una piccola impresa di pulizie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Altro punto in comune con Clara, che non ha mai detto di no al sacrificio e al lavoro.

Imma Pirone di Un Posto al sole: 'Maurizio Aiello è straordinario'

In Un posto al sole Clara si è innamorata di Alberto Palladini. Nonostante la storia con Patrizio, sembra che nella sua mente ci sia ancora l'ex, anche se forse è troppo doloroso ammetterlo.

Maurizio Aiello è l'esatto opposto di Alberto, al quale presta il volto da tanti anni. Ad assicurarlo è proprio Imma Pirone, che svela: “È un collega straordinario. A differenza del suo personaggio, perfido e senza scrupoli, è un uomo di una simpatia unica'', aggiungendo che lavorare al suo fianco è davvero divertente.

Infine, Imma Pirone ha ricordato suo padre (mancato un anno fa), al quale dedica ogni suo successo e che spera sia orgoglioso di lei.

L'attrice non ha rilasciato nessuna anticipazione in merito al futuro di Clara, dunque dovremo attendere le nuove puntate per scoprire se Alberto riuscirà a riportarla nella sua rete o cambierà idea tornando con Patrizio.