Le prossime puntate di Un posto al sole saranno ricche di colpi di scena. Infatti negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio verranno trattate le vicende legate a Patrizio, Alberto e Clara. Il figlio di Raffaele e l’avvocato Palladini, infatti, saranno ancora una volta ai ferri corti per via della mamma di Federico. La situazione fra i due vicini di casa diventerà insostenibile, perché Patrizio spintonerà Alberto, che si infortunerà. Nel frattempo ci saranno novità nel cast, perché tornerà a Napoli Katia Cammarota, che dovrà fare la prima cena ufficiale con la fidanzata di Nunzio.

Un posto al sole, trame al 21 gennaio: Patrizio e Alberto ai ferri corti

Nei prossimi episodi di Un posto al sole continueranno i litigi fra Alberto e Patrizio. A causa delle divergenze fra i due ex fidanzati di Clara, Raffaele inizierà a preoccuparsi e dopo l’ennesima discussione fra i due rivali. Nel frattempo, il giovane Giordano darà uno spintone a Palladini, che si infortunerà. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap partenopea, però, non rivelano che tipo di danno subirà l'avvocato.

Un posto al sole, puntate al 21 gennaio: Alberto si infortuna e vuole farla pagare a Patrizio

L’avvocato non vorrà lasciare correre quanto accaduto, mentre Raffaele, per tentare di calmare le acque, proverà a rivolgersi a Clara, chiedendole aiuto per risolvere le questioni fra i suoi due ex fidanzati.

Il portiere del palazzo, infatti, proverà a invitare Curcio a fare da paciere, facendo ragionare i due litiganti. Nel frattempo, Alberto inizierà a ricattare la mamma di suo figlio e inoltre vorrà trarre il massimo profitto dall’infortunio che gli ha causato il fratello di Viola.

Un posto al sole, episodi al 21 gennaio: Clara si confida con Nunzio, torna Katia Cammarota

Clara si troverà sopraffatta dagli eventi e dalle pressioni riguardanti i cattivi rapporti fra i suoi ex fidanzati. Deciderà di confidarsi con Nunzio e proverà a trovare una soluzione. Nel frattempo, durante le puntate della soap partenopea che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio, ci sarà un gradito ritorno nella soap.

Infatti, Katia Cammarota tornerà nel cast e farà la prima cena ufficiale con la fidanzata di suo figlio, Chiara Petrone. Al momento non è chiaro se la mamma di Nunzio si riavvicinerà al suo ex Franco Boschi, restato a Napoli senza sua moglie. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se Alberto e Patrizio riusciranno a trovare un punto di incontro o se la situazione fra di loro degenererà.