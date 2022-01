Si aggiunge un altro importante tassello al progetto di Un posto al sole previsto per il 2022. Nelle prossime puntate ci sarà, infatti, l'ingresso di una vecchia conoscenza della soap opera partenopea. Presto entrerà nel cast l'attrice Stefania De Francesco, che tornerà a vestire i panni di Katia Cammarota, madre di Nunzio ed ex moglie di Franco. Tale evento avverrà in seguito alla partenza di Angela, quindi tale personaggio dovrebbe coprire il buco causato dall'addio di quest'ultima. Nessuna breve comparsata per lei come nel caso di Viola e Otello, ma una presenza costante in una storyline che la vedrà interagire con suo figlio, con Chiara Petrone e ovviamente con la famiglia Boschi.

Un posto al sole, trame 2022: torna Katia Cammarota

È stato annunciato, un po' a sorpresa, il ritorno di Katia Cammarota. Tale personaggio, dopo aver avuto un ruolo da protagonista tra il 2007 e il 2011, era praticamente scomparso dalla soap, salvo un breve ritorno nel 2017 poco incisivo ai fini delle trame. Adesso invece la madre di Nunzio (Vladimir Randazzo) rientrerà come protagonista di una trama che dovrebbe ruotare attorno a Chiara Petrone (Alessandra Masi) e alla famiglia Boschi. Ma che ruolo avrà di preciso Katia nelle prossime puntate?

Upas, puntate 2022: nasce una nuova famiglia Boschi

Le anticipazioni non rivelano molti dettagli in merito alla storyline che vedrà protagonista Katia, ma svelano alcuni interessanti indizi.

A quanto pare avrà un forte impatto Chiara. Difficile capire se si tornerà a parlare dell'incidente mortale che lei ha causato a suo padre o di altro. C'è però un altro dettaglio ancora più interessante: sembra infatti che si formerà una sorta di nuovo nucleo familiare per i Boschi. Difficile capire cosa possa significare, forse Katia potrebbe trasferirsi alla Terrazza come ha già fatto Nunzio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Prematuro parlare di un ritorno di fiamma tra lei e Franco, anche se la donna aveva letteralmente perso la testa per Boschi. Amore però mai esattamente corrisposto, tant'è che il loro matrimonio avvenne solo per ottenere l'affido del piccolo Nunzio, ai tempi interpretato da Vincenzo Messina.

Un posto al sole: gli addii di Vittorio, Michele e Angela

Angela (Claudia Ruffo) per il momento lascerà campo libero a Katia, ma c'è la conferma del suo ritorno. Discorso un po' più complesso per Michele (Alberto Rossi) sul cui futuro, su stessa ammissione dell'attore, ci sono ancora dubbi, anche se è più che probabile un suo rientro. Per quanto riguarda Vittorio (Alessandro Amato D'auria) si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero nel suo allontanamento dalla soap un vero addio, ma occorrerà attendere le prossime settimane per capirne di più.