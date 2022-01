Continua l'appuntamento televisivo quotidiano con la soap opera Un posto al sole.

In particolare, nelle puntate in onda su Rai 3 dal 17 al 21 gennaio 2022 la storyline incentrata su Clara e il suo ex Alberto sarà caratterizzata da accese discussioni e da un ricatto ai danni della donna che la costringerà a convivere con Palladini. Quest'ultimo, dal canto suo, si scontrerà con Patrizio e inizierà a pianificare la sua vendetta.

Nel frattempo, Fabrizio ascolterà di nascosto una conversazione e cadrà in una spirale di autodistruzione.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 17 al 21 gennaio: è scontro tra Patrizio e Alberto

I colpi di scena nella soap Un posto al sole in onda nella settimana del 17-21 gennaio 2022 riguarderanno principalmente le vicende di Clara e del suo rapporto con Alberto. La donna si troverà ancora una volta ad essere manipolata da Palladini. Infatti, l'avvocato non si tirerà indietro e metterà in atto l'ennesima cattiva azione nei confronti della sua ex.

Nel frattempo, il rapporto tra l'uomo e Patrizio arriverà a un punto critico e lo scontro sarà inevitabile. Intanto, anche gli altri personaggi della soap affronteranno piccole e grandi difficoltà in famiglia e con gli amici. Tra le varie storyline ci sarà spazio per le vicende incentrate su Silvia e sulla coppia Fabrizio-Marina.

Alberto ricatta Clara: anticipazioni Un posto al sole 17-21 gennaio

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla settimana dal 17 al 21 gennaio 2022 svelano nuovi dettagli sulla storyline che coinvolge Alberto, Clara e Patrizio. Nello specifico, Palladini terrà in pugno l'ex sottoponendola all'ennesimo ricatto che la costringerà a convivere con l'uomo.

Intanto, Marina cercherà di stare accanto a Fabrizio, il quale si troverà in difficoltà per alcuni problemi al pastificio. Per la donna, però, non sarà facile perchè Rosato reagirà chiudendosi in se stesso.

Nel frattempo, Katia si preparerà alla prima cena ufficiale con Chiara, mentre Patrizio sarà sempre più convinto che Clara sia vittima di un ricatto di Alberto.

Quando ne avrà la conferma il figlio di Raffaele avrà una reazione violenta.

Fabrizio cade in una spirale autodistruttiva: spoiler Un posto al sole fino al 21 gennaio

Ci sarà una discussione molto accesa tra Alberto e Patrizio, ma il primo non avrà alcuna intenzione di cedere e inizierà a pianificare un modo per vendicarsi.

Sempre nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 fino al 21 gennaio 2022 Silvia sarà molto delusa dal comportamento di Guido e degli altri amici nei confronti di Giancarlo e si sfogherà con Mariella. Nel frattempo, Franco dovrà affrontare lo strano comportamento della piccola Bianca, ancora sofferente per la mancanza della madre Angela.

Intanto, stando alle anticipazioni, proseguirà la crisi tra Fabrizio e Marina.

L'uomo ascolterà casualmente il dialogo tra la donna e Roberto, il quale dichiarerà di non essere d'accordo con la decisione della Giordano di rifiutare la proposta di Chiara Petrone, motivo per cui si preparerà a prendere in mano la situazione. Sentito ciò, Fabrizio precipiterà in una spirale autodistruttiva che metterà in pericolo se stesso e chi gli è più vicino.