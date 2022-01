Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto saranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di scoppiettanti colpi di scena. Occhi puntati in primis su un nuovo salto temporale che col passare delle settimane porterà all'uscita di scena di ben 7 personaggi, che abbandoneranno il cast della soap. Spazio anche alle nuove vicende della perfida Genoveva, che si cimenterà in nuovi affari con Marcos.

Nuovo salto temporale nella soap: anticipazioni Una Vita puntate spagnole

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle prossime puntate di Una Vita previste nel daytime di Canale 5 nel corso di questo 2022, rivelano che ci sarà un nuovo salto temporale.

Come è già successo in passato per questa fortunata soap opera, anche stavolta gli sceneggiatori hanno scelto di ricorrere alla tecnica del salto temporale per svelare cosa è accaduto a distanza di anni e dare così una accelerata al racconto delle vicende dei vari protagonisti di Acacias 38.

In particolar modo, questo nuovo salto temporale che ci sarà nelle trame della soap opera Una Vita, spingerà avanti il racconto di ben cinque anni e porterà all'uscita di scena di sette personaggi che lasceranno definitivamente il cast della serie.

Sette personaggi escono di scena da Una Vita: cosa succederà

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, infatti, raccontano che dopo questo salto temporale il pubblico italiano della soap dovrà fare a meno della presenza dei coniugi Olmedo nelle nuove trame del quartiere spagnolo.

Ma oltre ai due coniugi, ci sarà anche l'addio di Miguel e si assisterà all'uscita di scena della coppia formata da Natalia e Anabel.

Ma non è finita qui, perché la lista dei sette personaggi di Una Vita che spariranno dal cast di questa seguitissima soap opera iberica, rivelano che usciranno di scena anche Antonito e Carmen.

Insomma questo salto temporale porterà ad un vero e proprio "terremoto" dal punto di vista del racconto e del cast anche se, con l'uscita di scena di alcuni personaggi noti di questa soap, si assisterà all'arrivo di nuovi volti, pronti a tenere banco con i loro intrighi e i misteri che custodiscono.

Genoveva e Marcos ai ferri corti: anticipazioni spagnole Una Vita

In attesa di scoprire le novità della soap, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che ci sarà sempre spazio per le vicende di Genoveva, la quale continuerà ad essere la dark lady assoluta di Acacias 38.

La donna, infatti, continuerà ad essere al centro dell'attenzione mediatica per la sua guerra affaristica con Marcos, che terrà sempre più banco anche nei futuri episodi.

La dark lady arriverà a fondare una società assieme a Marcos, salvo poi impossessarsi della maggior parte delle quote ed imporgli Aurelio come presidente.

Una imposizione che non renderà per niente felice Marcos: l'uomo non la prenderà affatto bene, dato che non vorrà avere nulla a che fare con i Quesada e per questo motivo reagirà male a questo inganno che gli è stato imbastito dall'astuta Genoveva.