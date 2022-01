Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap Una vita e le anticipazioni spagnole legate alle prossime puntate che andranno in onda tra un po' anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati alle vicende di Bellita. La cantante di Acacias 38 ha fatto perdere le sue tracce e in quartiere è stata annunciata la sua morte: peccato, però, che questa non sarà la verità dei fatti e ben presto si scoprirà cosa si cela dietro la "finta morte" della donna.

Anticipazioni spagnole Una vita: Bellita non è morta per davvero

Nel dettaglio, nel corso delle ultime puntate di Una vita è stata annunciata da Jose la morte della sua amata Bellita.

Di ritorno da un viaggio che hanno fatto insieme, la cantante non ha messo più piede in quartiere e intorno alla sua dipartita aleggia ancora il mistero, al punto che numerosi abitanti hanno avuto dei sospetti sul conto dello stesso Jose.

Ma qual è la verità dei fatti e che fine ha fatto Bellita? Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che ben presto la verità verrà a galla e si scoprirà che, in realtà, quella della cantante è solo una "morte apparente".

Durante il soggiorno da Cinta ed Emilio, Bellita ha avuto modo di esibirsi in diverse serate di musica dal vivo, durante le quali ha conosciuto un fan particolarmente apprensivo.

Ecco dove si trova Bellita: spoiler Una vita

Questa persona, in seguito ad un bacio sulla guancia che si è scambiato con la cantante, è diventato sempre più "ossessionato" da lei, al punto da trasformarsi in un vero e proprio stalker.

La situazione, quindi, è diventata particolarmente complicata per Bellita che, in accordo anche con la polizia, ha scelto di mettere in scena la sua morte per liberarsi per sempre di questo fan-stalker.

Di conseguenza, suo marito ha dovuto annunciare la morte della donna ad Acacias, lasciando tutti gli abitanti senza parole e profondamente colpiti.

Le anticipazioni spagnole di Una vita, però, rivelano che questa non è la verità dei fatti dato che in realtà Bellita si trova rinchiusa nel suo appartamento ad Acacias.

Ben presto, la reclusione in casa comincerà a farsi sempre più complicata, al punto che la donna comincerà a cantare e rischierà in questo modo di mandare all'aria il piano messo a punto con i familiari e la polizia stessa.

La soap opera Una vita chiude i battenti nel 2022 su Canale 5

Insomma i prossimi episodi della soap opera spagnola in onda su Canale 5 si preannunciano ancora una volta imperdibili e ricchi di colpi di scena per i tantissimi fan e spettatori che potranno seguire le avventure degli abitanti di Acacias 38 per tutto il 2022.

La messa in onda di Una vita, infatti, è prevista fino alla prossima estate in prima visione assoluta su Canale 5, dopodiché calerà il sipario su questa serie.

In patria, infatti, la soap è stata già interrotta da un po' di tempo: i vertici della tv spagnola hanno scelto di non rinnovare i diritti per la messa in onda di nuove puntate di Una vita, complice il costante calo di ascolti registrato nel corso delle ultime stagioni.