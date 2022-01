Barù non perde occasione nella casa del GF Vip per punzecchiare i suoi compagni di avventura. In questi ultimi giorni, il nipote di Costantino Della Gherardesca, ha lanciato una frecciatina nei confronti di Manila Nazzaro che, in questa sesta edizione del Reality Show, sembra essere la concorrente maggiormente attenta alla pulizia e all'ordine all'interno della casa di Cinecittà.

Barù punzecchia Manila Nazzaro al GF Vip

Nel dettaglio, da quando è cominciata l'avventura del GF Vip, Manila Nazzaro ha sempre cercato di avere il pieno controllo della gestione e della pulizia dei vari spazi.

In più occasioni l'ex Miss Italia è arrivata a perdere anche le staffe nei confronti degli altri concorrenti per il modo lascivo in cui si dedicavano alla pulizia di piatti, posate e servizi igienici.

Barù ha subito notato questa tendenza di Manila a dedicarsi in primis alle faccende domestiche e non ha perso occasione per punzecchiarla all'interno della casa.

"A te Manila ti piace mettere in ordine, fare le faccende di casa", ha sottolineato Barù mentre chiedeva alla Nazzaro quale fosse il suo ruolo all'interno della casa.

"No, mi piace prendermi cura delle persone che mi sono accanto", ha subito esclamato Manila con tono seccato.

'Dovresti fare la maggiordoma', esclama Barù parlando con Manila

"Tu dovresti lavorare come maggiordoma, guarda che li pagano bene", ha rincarato la dose Barù lanciato così la sua stoccata verso l'ex Miss Italia.

"Io dovrei fare la maggiordoma?", ha risposto Manila visibilmente spiazzata e in parte seccata da questa affermazione.

E così, Barù continua ad essere uno dei concorrenti più controcorrente di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, in grado costantemente di tenere banco anche sul web e sui social con le sue uscite, che lo rendono uno dei personaggi più amati di quest'anno.

Intanto cresce l'attesa anche per la nuova puntata serale del GF Vip prevista questo lunedì 10 gennaio su Canale 5.

Terminato il periodo della sosta natalizia, il reality show Mediaset condotto da Signorini tornerà ad avere un doppio appuntamento settimanale in prime time.

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 10 gennaio 2022

Le anticipazioni della puntata di questa sera, rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo in casa del coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi.

Il marito di Carmen Russo varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà per far chiarezza sulle diatribe che sono nate in questi giorni tra sua moglie e la showgirl Nathaly Caldonazzo, la quale sostiene di essere stata invitata al matrimonio della coppia e di aver ricevuto un invito proprio da Enzo Paolo Turchi.

Una versione dei fatti che, tuttavia, è stata smentita da Carmen la quale sostiene di non aver mai avuto dei rapporti con la Caldonazzo fuori dal mondo dello spettacolo e della televisione.