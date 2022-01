Le prossime puntate di Una vita, in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity, raccontano che Felipe partirà per Vienna e Genoveva assolderà un criminale per pedinarlo. Il detective ingaggiato dalla dark lady, inoltre, inizialmente parrà scomparso nel nulla per poi farsi vivo, nel frattempo Salmeron paleserà la propria intenzione di far uccidere Tano e Alvarez Hermoso. Tra Soledad e Marcos, infine, scoppierà la passione, ma l'uomo sarà infastidito da alcuni atteggiamenti dell'inserviente.

Felipe partirà per Vienna per trovare Tano e Genoveva lo farà pedinare

Le anticipazioni della soap opera iberica creata da Aurora Guerra rivelano che Felipe sceglierà di far annullare alla Sacra Rota il suo matrimonio con Genoveva e, in attesa del responso, il giovane avvocato partirà per Vienna così da far visita al figlio Tano.

Salmeron, però, vorrà continuare e tenere sott'occhio il coniuge, quindi deciderà di assoldare un criminale, conosciuto grazie ad Aurelio Quesada, per far pedinare Alvarez Hermoso durante il viaggio in Austria di quest'ultimo.

Il detective assoldato dalla dark lady, però, sembrerà inizialmente scomparire nel nulla, tanto che la donna non ci metterà molto a lamentarsi di ciò col fratello di Natalia.

Aurelio ci terrà prontamente a rassicurare Genoveva, assicurando alla donna che il criminale ha sinora sempre portato a termine qualsiasi lavoro assegnatogli.

Genoveva vorrà far uccidere Tano e Felipe

Le trame della fiction daily spagnola riportano che Genoveva sfoglierà un quotidiano che tratterà dell'imminente guerra nella quale sarà coinvolta anche l'Austria e, assumendo un'espressione arcigna, dirà ad alta voce che se Felipe deve morire dovrà essere lei a porre fine alla sua vita.

Un telegramma da parte del criminale, poco più tardi, giungerà al cospetto della dark lady,dove il detective le chiederà se vuole che porti a termine il suo compito prima che Felipe e Tano riescano a mettersi in salvo.

Facile intuire come Genoveva stia pensando seriamente di far uccidere il figliastro e il marito.

Scatterà la passione tra Marcos e Soledad

Gli spoiler iberici di Acacias 38 rivelano che Marcos, oramai rassegnatosi alla morte della moglie Felicia, si armerà di coraggio e darà un passionale bacio a Soledad, la quale ricambierà con altrettanto ardore.

Il signore e l'inserviente, da quel momento, intraprenderanno una relazione d'amore, anche se Marcos dirà a Soledad che sarebbe meglio tenerla segreta per via delle convenzioni imposte tacitamente dalla società.

Bacigalupe, però, non tollererà molto alcuni atteggiamenti dell'inserviente. Soledad, difatti, diverrà particolarmente invadente, dapprima spiando una conversazione di lavoro tra Marcos e Aurelio per poi chiedere ad Anabel come fosse la sua defunta madre.

Dopo averla offesa offrendole dei soldi per mantenere segreta la loro relazione, Soledad pretenderà da Marcos di essere trattata alla pari almeno nei momenti di intimità.