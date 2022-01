Tra le varie storie raccontate a C'è Posta per te del 22 gennaio c'è quella di Carmen, una giovane ragazza di 19 anni che ha chiesto aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi per recuperare il rapporto con suo papà Luigi. I due non si parlavano da tre anni, dopo che l'uomo si è separato dalla moglie (madre di Carmen): da quel momento aveva chiuso i rapporti anche con sua figlia. La ragazza in lacrime ha chiesto al papà di aprire la busta: lui lo ha fatto ma, dopo la registrazione di questa puntata, tra i due sarebbe calato di nuovo il gelo.

Carmen chiede 'perdono' al papà a C'è posta per te 2022

Nel dettaglio durante l'ospitata a C'è posta per te, Carmen ha cercato in tutti i modi di far capire a suo padre che lei non c'entra nulla nella difficile separazione da sua madre.

Carmen ha anche precisato a suo papà che, quando andava da lui a chiedergli dei soldi, era perché sua mamma le diceva di fare ciò e lei, essendo ancora una bambina, acconsentiva alla richiesta della donna per evitare polemiche.

Sta di fatto che l'atteggiamento in studio di Luigi, che si è presentato con la sua nuova compagna, non è stato subito dei migliori.

L'uomo in un primo momento si è mostrato molto duro e quasi pronto a chiudere la busta in faccia a sua figlia che, in lacrime, lo implorava di concederle una seconda chance.

Cosa è successo tra Carmen e suo papà dopo la puntata di C'è posta per te

Immediato l'intervento di Maria De Filippi, che ha concesso anche la possibilità all'uomo di uscire dallo studio per qualche minuto, così da potersi confrontare con la sua nuova compagna e decidere cosa fare.

Una volta rientrato in studio a C'è posta per te, Luigi ha scelto di aprire la busta e quindi di riabbracciare sua figlia, pronto a recuperare (seppur a piccoli dosi) il rapporto e il tempo perso nel corso di questi anni in cui sono stati lontani.

Insomma una storia a lieto fine, anche se i risvolti di questa vicenda non sarebbero affatto positivi a distanza di un po' di mesi dalla registrazione di quella puntata.

Il retroscena su Carmen e suo papà Luigi

A svelare cosa è successo dopo la puntata di C'è posta per te è stato il sito Il Vicolo delle news, il quale fa sapere che tra padre e figlio è tornato di nuovo il gelo dopo la riappacificazione avvenuta nel programma del sabato sera di Maria De Filippi.

La conferma di tale situazione è arrivata anche dal profilo social dell'influencer napoletano Marco Marfella, meglio conosciuto come "Il Menestrelloh".

Infatti una follower l'ha informato sul fatto che tra Carmen e suo padre sarebbe tornato di nuovo il gelo, questo il messaggio: "Dopo poco il padre non ne ha voluto sapere più niente. Conosco Carmen".