Tempi duri per Lolita nelle prossime puntate di Una vita. La donna perderà ancora una volta i sensi, nel momento in cui beccherà Antonito tra le braccia di Natalia. Ricoverata in ospedale, i medici le diagnosticheranno una malattia incurabile. Sembrerà quindi che per Lolita non ci sia scampo, ma Antonito non si darà per vinto e cercherà una cura per salvarle la vita

Lolita caccia Antonito da casa nelle prossime puntate di Una vita

In Una vita dopo il breve salto temporale, le vicende di daranno ancor più avvincenti. Genoveva riuscirà ad uscire dal carcere e farà ritorno da innocente in quel di Acacias.

Lolita invece, sospetterà che Antonito la tradisca con Natalia e ciò dopo aver ricevuto delle foto che ritraggono i due insieme. Furiosa, Lolita affronterà il marito arrivando a cacciarlo di casa. Il matrimonio dei coniugi Palacios sarà in crisi nera e Antonito passerà la sua prima notte fuori casa alla pensione. Intanto, nel quartiere, cominceranno le chiacchiere sul matrimonio di Lolita e Antonito.

Antonito cede alla passione con Natalia, Lolita li coglie sul fatto

La situazione peggiorerà ulteriormente nel momento in cui Antonito deciderà di passare da casa per recuperare alcuni oggetti personali. L'uomo approfitterà dell'assenza di Lolita, ma verrà raggiunto da Natalia, la quale non esiterà a sedurlo.

Antonito a questo punto, si lascerà andare alla passione e proprio in quel momento, Lolita farà ritorno a casa cogliendoli sul fatto. Una scena che mai nessuna donna vorrebbe vedere, tantomeno Lolita. La bottegaia suo malgrado, avrà la conferma del tradimento del marito, visto che lo vedrà proprio con i suoi occhi.

Lolita perde i sensi, i medici le diagnosticano un male incurabile

Ebbene, la bottegaia non reggerà al tremendo colpo e perderà i sensi. In Una vita quindi, I telespettatori saranno in ansia per le condizioni della donna, che verrà immediatamente ricoverata in ospedale. I medici la sottoporranno a diversi accertamenti medici e, almeno inizialmente, non riusciranno a capire di quale male soffra la bottegaia.

Solo in seguito, si scoprirà che Lolita sarà affetta da un male incurabile. Una diagnosi terribile che getterà nello sconforto tutti quanti. Antonito in particolare, si sentirà in colpa e cercherà una soluzione per far guarire la moglie. Pertanto, contatterà un luminare della medicina facendolo arrivare ad Acacias. Il medico sottoporrà Lolita ad una cura sperimentale. Riuscirà a salvare Lolita? Per scoprirlo, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap Tv ambientata ad Acacias, ricordando che Una vita va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.