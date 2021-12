Nelle puntate di Una vita in onda nei primi mesi del 2022, Genoveva riuscirà a uscire di prigione grazie a un escamotage. La dark lady corromperà un arciprete, il quale riuscirà a convincere il giudice a dichiarare innocente la donna per l'omicidio di Marcia. Una decisione che manderà su tutte le furie Felipe, il quale in seguito affronterà Genoveva a muso duro quando se la troverà davanti per le vie di Acacias.

Una vira: Genoveva rischia la pena di morte per l'omicidio di Marcia

In Una vita arriverà il momento in cui Genoveva finirà dietro le sbarre per l'omicidio di Marcia.

La donna infatti, confesserà il delitto nel momento in cui crederà che Felipe sia torturato da Santiago. Sarà però una trappola ben architettata da Alvarez Hermozo, con la complicità di Santiago, Mendez e Laura. La donna quindi finirà in carcere e per lei ci sarà il rischio di una condanna a morte.

Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Genoveva farà di tutto per uscire di prigione, arrivando a chiedere clemenza al Re di Spagna. Il monarca però non concederà la grazia alla dark lady.

Genoveva corrompe un arciprete e riesce a tornare in libertà

A questo punto, in Una vita, i telespettatori assisteranno a un'altra mossa di Genoveva. Quando il Re gli negherà l'indulto, la dark lady corromperà un arciprete, tale José Javier Reguero, promettendogli in cambio della sua buona parola col giudice, tante donazioni a favore della chiesa.

Il sacerdote quindi, si lascerà convincere del fatto che Genoveva non abbia ucciso Marcia e, grazie alle sue conoscenze, farà in modo che la donna venga scagionata.

Genoveva anche questa volta, riuscirà a farla franca e verrà dichiarata innocente da tutte le imputazioni, uscendo quindi dal carcere.

Felipe si scaglia contro Genoveva dandole dell'assassina in pubblico

Al momento della sentenza di assoluzione, Felipe si scaglierà contro il giudice, finendo in carcere a sua volta. L'uomo vi rimarrà solo per qualche ora, visto che Ramon gli pagherà la cauzione.

Tornato ad Acacias, Felipe si troverà faccia a faccia proprio con Genoveva, scagliandosi contro di lei e dandole dell'assassina di fronte a tutti.

Felipe non riuscirà a rassegnarsi all'idea che Genoveva sia a piede libero e che vaghi per il ricco quartiere come se nulla fosse. Pertanto, chiederà a Mendez se vi sia la possibilità di incastrarla in qualche altro modo. Il commissario in effetti, sembrerà convinto che Genoveva sia responsabile della misteriosa scomparsa di Velasco e pertanto deciderà di aprire le indagini in tal senso. Il corpo dell'avvocato non sarà mai stato trovato, ma Mendez sarà convinto che l'uomo sia stato ucciso proprio dalla dark lady.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, Una vita va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.