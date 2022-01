Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di strategie in vista dell'avvicinarsi della finalissima. Al centro delle polemiche continua a esserci Katia Ricciarelli, che in queste ore si è resa protagonista di un episodio che ha scatenato accese polemiche sui social. La cantante lirica, infatti, pare abbia violato il regolamento del Reality Show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, facendo accordi con i componenti del suo gruppo in merito alle nomination da fare in vista della nuova puntata serale.

Katia Ricciarelli viola il regolamento del Grande Fratello Vip: ecco perché

Nel dettaglio, da un po' di giorni il clima all'interno della casa del GF Vip è diventato particolarmente infuocato.

I concorrenti si sono ritrovati ad affrontare in diverse occasioni delle discussioni legate al cibo, le quali hanno portato a una marcata suddivisione della casa in due gruppi distanti e in lotta tra loro.

Da un lato c'è quello capitanato da Katia Ricciarelli che comprende tra gli altri, anche Soleil Sorge e Davide Silvestri.

Dall'altra parte c'è il gruppo che vede protagonista Gianmaria Antinolfi e che comprende al suo interno anche le sorelle Selassié e Manuel Bortuzzo.

Accordi per le nomination: Katia dà indicazioni ai suoi compagni di squadra

Ebbene, in vista della nuova puntata serale del GF Vip di lunedì 3 gennaio, Katia Ricciarelli si è messa d'accordo col suo gruppo sui nomi, dei concorrenti del gruppo rivale, da mandare in nomination.

La cantante lirica ha puntato il dito contro Gianmaria, Jessica e Lulù e ha chiesto al suo gruppo di essere compatti nel fare questi nomi per portarli al televoto e far sì che uno di loro lasci il gioco la prossima settimana.

Un modo che a quanto pare violerebbe il regolamento del reality show, dato che una delle regole ferree della trasmissione di Canale 5 prevede proprio che i concorrenti non facciano accordi durante la settimana sulle nomination da fare.

Provvedimenti per Katia Ricciarelli da parte del GF Vip?

Cosa succederà a questo punto? Per questa presunta violazione del regolamento del GF Vip, per aver fatto accordi sulle nomination in vista della puntata serale di questo lunedì 3 gennaio, Katia verrà bacchettata in diretta dal padrone di casa Alfonso Signorini?

In passato la produzione del reality show Mediaset è stata molto severa e dura nei confronti dei concorrenti che avevano provato a fare degli accordi segreti per le nomination da fare poi in puntata.

La stessa sorte toccherà a Katia? La risposta nel corso del nuovo appuntamento in programma su Canale 5 a partire dalle 21:45 circa, subito dopo Striscia la notizia.