Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua a essere particolarmente teso e in queste ultime ore Katia Ricciarelli non ha risparmiato delle frecciatine verso i compagni di avventura di questa edizione, compreso Manuel Bortuzzo. La cantante lirica ha prima criticato Manuel perché lascerebbe sempre aperta la porta d'ingresso verso il giardino e poi ha sparlato alle sue spalle durante un colloquio in casa con Soleil Sorge.

Katia sparla alle spalle di Manuel al GF Vip: la reazione di Davide Silvestri

Nel dettaglio, in questi ultimi giorni di permanenza nella casa del GF Vip, Katia è stata molto dura e polemica nei confronti di Manuel Bortuzzo.

La cantante lirica si è lamentata del fatto che il giovane nuotatore non richiuderebbe mai la porta che conduce al giardino di casa.

Katia, decisamente infastidita, si è chiesta come fosse possibile che Manuel, pur riuscendo ad aprire la porta, non riuscisse a richiuderla, quasi a voler sottolineare che si trattasse di una mancanza di volontà da parte del ragazzo.

Immediata la reazione di Davide Silvestri, che dopo aver ascoltato lo sfogo della cantante lirica sul conto di Bortuzzo, non si è fatto problemi a difenderlo, sottolineando il fatto che data la sua condizione fisica, Manuel farebbe grande fatica a richiudere la porta.

La frecciatina di Katia Ricciarelli contro Manuel

Ma non è finita qui, perché in queste ultime ore Katia ha continuato a sparlare di Manuel e questa volta lo ha fatto dopo che lo ha accolto in casa con un "sorrisino".

La cantante lirica, infatti, prima ha aperto le porte di casa a Manuel per permettergli di varcare la soglia d'ingresso (dato che la camera del nuotatore si trova in zona giardino), poi non ha perso occasione per lanciare una frecciatina.

Parlando con Soleil Sorge, a bassa voce, Katia ha esclamato: "Questo qua ormai è al caffè".

Ci sarà un confronto tra Katia e Manuel nelle prossime puntate del GF Vip?

Una frase che non è passata inosservata ai numerosi spettatori e fan social che seguono e commentano le vicende dei concorrenti della casa più spiata d'Italia, molti dei quali non hanno gradito questa ennesima "stilettata" da parte di Katia nei confronti di Manuel.

Cosa succederà a questo punto nel corso delle prossime puntate serali del GF Vip? La produzione del reality show mostrerà a Manuel questi sfoghi di Katia Ricciarelli e lo metterà così al corrente di quello che accade alle sue spalle all'interno della casa? La risposta durante i prossimi appuntamenti previsti in prime time con Alfonso Signorini.