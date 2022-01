Andrea Nicole torna a parlare a distanza ormai di un mese dalla fatidica scelta a Uomini e donne, avvenuta in maniera a dir poco polemica. L'ex tronista del programma dei sentimenti di Maria De Filippi è stata accusata di aver ingannato tutta la redazione, la conduttrice Maria De Filippi e anche il pubblico, per aver scelto il giovane Ciprian lontana dai riflettori mediatici. Contro Nicole sono state mosse delle accuse al vetriolo e, a distanza di un po' di tempo, la ragazza ha voluto raccontare la sua versione dei fatti.

Dopo la scelta polemica a Uomini e donne, Andrea Nicole rompe il silenzio

Nel dettaglio, intervistata dalla rivista di gossip diretta da Riccardo Signoretti, Andrea Nicole ha avuto modo di ripercorrere le fasi del suo percorso da tronista a Uomini e donne, ammettendo che senza ombra di dubbio ha dato un dispiacere alla padrona di casa Maria De Filippi.

"Maria ci è rimasta male, ma non tanto per il mio gesto quando perché, come tutti, si aspettava un finale decisamente diverso", ha svelato Nicole sottolineando che la conduttrice di Uomini e donne si sarebbe aspettata che vivesse il momento più bello del suo percorso all'interno dello studio con la fatidica scelta finale.

Le parole di Nicole sul rapporto con Maria De Filippi

Nonostante questo, però, Andrea Nicole non ha potuto non spendere delle belle parole nei confronti della conduttrice che le ha dato questa possibilità di mettersi in gioco e di trovare così la sua anima gemella.

"Mi ha sempre aiutata quando ero in difficoltà. Anche dopo quello che è successo, nell'ultima puntata, lei mi ha comunque teso la mano", ha ammesso Nicole confermando di essere super riconoscente nei confronti della padrona di casa di Uomini e donne.

Insomma, per tutte queste motivazioni, l'ex tronista del programma dei sentimenti di Canale 5, ha ammesso che sarà per sempre grata alla conduttrice per questa esperienza che le ha dato la possibilità di vivere in televisione.

I progetti di Andrea Nicole e Ciprian dopo Uomini e donne

In merito, invece, ai pesanti attacchi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che si sono schierati contro Nicole, la ragazza ha ammesso che ognuno resta libero di pensare ciò che vuole ma pur sempre con rispetto.

Intanto, terminata la sua tormentata avventura a Uomini e donne, Nicole si dedica alla sua relazione con Ciprian. Tra i due, a distanza di un po' di settimane dalla scelta "segreta", tutto prosegue nel migliore dei modi, al punto che avrebbero intenzione di andare a convivere insieme.

"Vogliamo vederci il più possibile, conoscersi e costruire qualcosa di solido. C'è anche sul piatto l'idea di andare presto a convivere", ha ammesso Andrea Nicole.