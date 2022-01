Ida Platano, dama di Uomini e donne over, continua ad essere al centro dell'attenzione social. In queste settimane in cui la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi non è andata in onda in tv, Ida ha tenuto banco sul suo profilo Instagram, dove proprio in queste ultime ore ha postato una foto che non è passata inosservata ai fan, tanto da far ipotizzare che ci fosse un ritorno di fiamma, Diego Tavani.

La dama di Uomini e donne, Ida Platano, spiazza sui social

Nel dettaglio, Ida Platano in questi giorni è sempre stata molto attiva sui social, mantenendo così un filo diretto con i tantissimi fan che hanno imparato a conoscerla nel programma pomeridiano di Maria De Filippi.

La dama del trono over, proprio in queste ultime ore, ha prima celebrato la sua profonda amicizia con la dama torinese Gemma e poi ha postato la foto di un mazzo di rose rosse che le è stato regalato un po' di tempo fa, con l'aggiunta della didascalia: "Ricordi".

Ritorno di fiamma tra Ida e Diego dopo l'addio burrascoso a Uomini e donne?

Immediata la reazione dei fan, i quali sostengono che quello scatto risalga al periodo in cui Ida stava conoscendo meglio Diego Tavani, il cavaliere che aveva scelto e che all'ultimo minuto si è tirato indietro, ritenendo di essere deluso dall'atteggiamento della dama.

Da quel momento in poi, tra Diego e Ida è cominciato un tira e molla anche se il cavaliere aveva più volte ammesso di non volersi arrendere e di essere disposto a volerla riconquistare di nuovo.

Possibile che questo gesto postato da Ida sui social serva in qualche modo ad anticipare il ritorno di fiamma con Diego Tavani? I fan della coppia sperano di sì.

Anticipazioni Uomini e donne, le nuove puntate dal 9 gennaio

In attesa di scoprire se questi rumors sul possibile ritorno di fiamma tra Ida Platano e il suo ex Diego saranno confermati oppure no, a partire da lunedì 10 gennaio, ritornerà l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne su Canale 5.

La popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi riprenderà la sua consueta programmazione, a partire dalle 14:45 circa con le nuove puntate inedite di questa stagione.

Nel corso della prima settimana di messa in onda, ci sarà spazio per la registrazione dedicata alla scelta finale della tronista Roberta, la quale si congederà dal programma assieme al corteggiatore Samuele.

Non mancheranno neppure le novità legate ai protagonisti del trono over, che torneranno a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella. Tra questi spiccano i nomi di Ida Platano, Gemma Galgani e di Armando Incarnato, tra i volti più amati e al tempo stesso anche discussi del programma di Canale 5.