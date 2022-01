Spiacevoli momenti accadranno nel corso delle nuove puntate di Una vita, la soap opera spagnola in onda ogni giorno su Canale 5. Le trame narrano che la salute di Lolita Casado peggiorerà, dopo che coglierà in flagrante Antonito Palacios con Natalia Quesada.

Una vita: Natalia corteggia Antonito

Le anticipazioni di Una vita, sulle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv, raccontano che le condizioni di salute di Lolita desteranno la preoccupazione dei famigliari.

Tutto inizierà quando Natalia continuerà a corteggiare Antonito, nonostante sia sposato e con prole.

La sorella di Aurelio arriverà addirittura a baciarlo, ma lui avrà la forza di respingerla. La storyline, però, assumerà un risvolto sorprendente quando un uomo scatterà alcune foto riguardanti l'incontro tra i due.

In seguito il reporter non esiterà a inviare le immagini compromettenti a Lolita, mentre Antonito verrà fermato in strada da un delinquente, che minaccerà di rovinarlo se non farà ciò che gli comanda in parlamento. Ovviamente Palacios cercherà di ribellarsi al ricatto, ma dall'altro lato le foto causeranno la probabile fine del suo matrimonio.

Lolita costringe il marito a lasciare il tetto coniugale

Nelle nuove puntate di Una vita, Lolita si convincerà che il marito la stia tradendo; Natalia, infatti, continuerà a circuirlo grazie a un misterioso piano architettato con il fratello Aurelio.

Lolita imporrà ad Antonito di lasciare il tetto coniugale e lui accetterà, sperando soltanto che sia solo una crisi passeggera.

Quesada approfitterà del momento delicato dei coniugi Palacios per entrare nelle grazie di Antonito e inviterà l'uomo a trasferirsi da lei fino alla risoluzione dei problemi con sua moglie.

Lolita perde i sensi dopo aver visto Antonito tra le braccia dell'amante

Il diabolico piano si spingerà a un punto di non ritorno, dopo che Natalia riuscirà perfino a baciare Antonito in un vicolo deserto di Acacias. Intanto Lolita permetterà a suo marito di tornare a casa per recuperare un documento indispensabile per il lavoro.

Qui l'uomo verrà raggiunto da Natalia, che lo circuirà dopo essersi tolta i vestiti.

Intanto Aurelio farà in modo che Lolita faccia ritorno a casa con una scusa, sarà proprio in questa circostanza che la donna troverà suo marito tra le braccia dell'amante. Una visione che la stravolgerà, fino a farle perdere i sensi. Infatti si renderà indispensabile il ricovero in ospedale e le sue condizioni di salute peggioreranno ulteriormente.

Mentre Natalia accuserà dei rimorsi di coscienza per il dolore provocato alla giovane sposa, Aurelio si dimostrerà più spietato, invitando la sorella a stare più tranquilla.