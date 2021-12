Uomini e donne è in pausa dalla televisione ma, sui social, Ida Platano si è ritrovata a dover fare i conti con una situazione decisamente poco piacevole che l'ha vista protagonista e che l'ha costretta ad intervenire in prima persona. La dama protagonista del trono over, si è ritrovata al centro dell'attenzione per degli insulti che le sono stati rivolti contro sui social e per degli attacchi che hanno tirato in ballo anche suo figlio, scatenando la rabbia della dama.

Ida Platano furiosa e sbotta dopo gli insulti ricevuti sui social

Nel dettaglio, in queste ultime ore, Ida Platano di Uomini e donne si è ritrovata a dover fare i conti con gli attacchi di chi non ha gradito i tanti regali che la dama del trono over ha mostrato in questi giorni sui social.

C'è chi sostiene che Ida si sarebbe fatta questi regali da sola, ma per non dirlo pubblicamente, userebbe la scusa secondo cui questi regali le sarebbero arrivati dai suoi fan.

Gli insulti dei fan, però, non si sono limitati solo nei confronti della dama del trono over, ma hanno avuto come protagonista anche suo figlio.

Insulti e polemiche contro la dama di Uomini e donne e anche contro suo figlio

Immediata la reazione della dama che, di fronte a questi pesanti attacchi, ha scelto di intervenire in prima persona e lo ha fatto pubblicando delle stories al vetriolo, in cui punta il dito contro i suoi detrattori e chi ha usato parole offensive anche verso suo figlio.

"Insultate me, ma mio figlio no.

Non lo permetto a nessuno. Basta, mio figlio non si tocca", ha subito sbottato Ida confermando di essere a dir poco stufa ed esasperata da tutta questa situazione.

Come se non bastasse, poi, la dama di Uomini e donne trono over si è ritrovata a difendersi anche dalle accuse di chi l'ha accusata di farsi mantenere da qualcuno.

La dura reazione di Ida, dama di Uomini e donne, dopo le accuse social

Immediata la reazione di Ida, la quale anche in questo caso ha rigettato al mittente le varie accuse che le sono state fatte, rispondendo per le rime ai suoi detrattori social che si "divertono" ad insultarla.

"Non mi sono mai fatta mantenere da nessuno. Mi mantengo da sola e mantengo mio figlio", ha precisato la dama del trono over, che si è ritrovata per l'ennesima volta a doversi difendere dagli attacchi social.

Intanto, in queste settimane, la dama sta vivendo un periodo di distacco dal mondo televisivo. La trasmissione di Maria De Filippi è in pausa per la consueta sosta natalizia, ma tornerà in onda nuovamente nel 2022.

Da gennaio, infatti, riprenderanno gli appuntamenti con Uomini e donne e Ida Platano sarà ancora al centro delle dinamiche per cercare il suo principe azzurro, dopo le delusioni degli ultimi mesi.