Ida Platano continua a essere al centro delle dinamiche di Uomini e donne. La storica dama protagonista del trono over, anche nel corso della puntata trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, è tornata a parlare della sua relazione ormai naufragata con il cavaliere Diego Tavani, che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore. Tra i due c'è stato un nuovo acceso scambio di battute ed Ida non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime.

Ida Platano scoppia in lacrime per Diego a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante la nuova puntata di Uomini e donne si è parlato delle novità legate al percorso di Diego Tavani che, dopo l'addio con Ida Platano, ha scelto di gettarsi a capofitto in una nuova frequentazione.

Il cavaliere, però, non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della sua ex, rivelando che la dama non sarebbe mai stata convinta al 100% nel momento in cui gli diceva "ti amo".

Affermazioni che hanno scatenato l'ira di Ida, la quale non ha saputo trattenere la lacrime. La storica dama del trono over è scoppiata a piangere in studio e ha confermato di sentirsi presa in giro da Diego.

"Sei il peggiore. L'uomo più deludente che abbia mai conosciuto. Sei il peggiore, hai giocato benissimo", continuava a ripetere Ida contro il suo ex.

La dama Ida attacca il suo ex Diego a Uomini e donne: i due sono ai ferri corti

La dama non ha per niente gradito le insinuazioni che sono state fatte in trasmissione da Diego, il quale ha messo in discussione i sentimenti di Ida.

Immediata la reazione di Tina, che ha prontamente preso le difese di Ida Platano a Uomini e donne ed ha rinfacciato a Diego che sicuramente il suo amore non può essere considerato leale, dato che è stato lui a rifiutarsi di uscire dal programma con la dama.

"Ma smettila di inventarti scuse, non volevi uscire", ha sbottato ancora Ida contro il suo ormai ex fidanzato Diego, chiedendogli di dire la verità e di non raccontare bugie.

Le anticipazioni di Uomini e donne: la scelta finale di Andrea Nicole

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Ida nel corso delle prossime settimane, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Andrea Nicole.

Per la tronista, infatti, arriverà il fatidico momento della scelta finale, la quale però si verificherà in maniera del tutto anomala e controversa.

Nicole, infatti, sceglierà Ciprian ma lo farà fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi, scatenando le critiche degli opinionisti che si scaglieranno duramente contro la tronista, accusata di aver preso in giro la redazione e l'intero programma.