Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 10 al 14 gennaio 2022, ci saranno importanti sviluppi in merito alla rivalità tra Patrizio e Alberto.

Finora l'avvocato Palladini ha sempre provocato il giovane Giordano con la speranza che questi cadesse nelle sua trappola, ma con scarsi risultati. Va aggiunto che, però, lo chef ha sempre evitato di ricorrere alla violenza, per amore della sua ex, ma adesso che i due si sono lasciati, la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Intanto Clara avrà altro a cui pensare, dal momento che si troverà in forti ristrettezze economiche.

Nel frattempo ci saranno interessanti novità anche per Speranza Alteri. La nipote di Mariella, adesso che Vittorio è partito per Oslo, dovrà fare i conti con le emozioni contrastanti dettate dalla nuova situazione.

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 gennaio: Clara riceve una proposta inaspettata

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) avrà serie difficoltà a superare la rottura con Clara (Imma Pirone). il giovane chef faticherà molto a voltare pagina e continuerà a pensare alla sua ex. Di tutt'altro avviso sarà la giovane Curcio, che non penserà minimamente alle questioni sentimentali, impegnata com'è ad affrontare questioni di natura molto più pratica. La ragazza infatti, dopo avere lasciato Palazzo Palladini, si troverà in forti difficoltà economiche e inizierà a pensare a come risollevarsi.

A quanto pare però qualcuno arriverà in suo soccorso, facendole una proposta del tutto inaspettata, che la metterà in forte difficoltà.

Al momento non viene svelato altro dagli spoiler e risulta difficile capire di cosa possa trattarsi.

Trame 10-14 gennaio: Patrizio contro Alberto

Mentre Clara sarà impegnata a rimettersi in sesto economicamente, Patrizio e Alberto continueranno a punzecchiarsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In particolare quest'ultimo provocherà il giovane chef, per indurlo a reagire in malo modo.

Le anticipazioni rivelano che l'episodio di venerdì 14 gennaio si chiuderà con un "cliffhanger" inaspettato. A quanto pare il giovane chef finirà per compiere un gesto inconsulto. Purtroppo non viene aggiunto altro, ma risulta facile ipotizzare che il giovane Giordano, stufo di essere provocato da Alberto, possa decidere di reagire in modo violento, mettendosi così in seri guai.

Upas, puntate dal 10 al 14 gennaio: i dubbi di Speranza

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Samuel (Samuele Cavallo) cercherà di rimediare ai suoi errori e farà tutto il possibile, per riconquistare Speranza (Mariasole Di Maio).

La ragazza però, ancora scossa dagli ultimi eventi, farà seriamente fatica a comprendere quali siano i suoi reali sentimenti.