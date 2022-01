All'interno della casa del GF Vip, i concorrenti si divertono a far passare il tempo anche attraverso degli scherzi. Uno degli ultimi è quello che ha preparato nei dettagli l'astuta Soleil Sorge, tra i volti più chiacchierati e discussi di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Questa volta, l'ex protagonista di Uomini e donne, ha scelto di puntare Sophie Codegoni e di coinvolgere in questo scherzo Alessandro Basciano.

Lo scherzo di Soleil ai danni di Sophie al GF Vip: ecco cosa dovrà fare Alessandro

Nel dettaglio, per ammazzare il tempo all'interno della casa del GF Vip, Soleil ha proposto di mettere in atto uno scherzo ai danni di Sophie e anche di Jessica, le due ragazze che in queste settimane si sono dimostrate interessate nei confronti di Alessandro Basciano.

L'ex protagonista di Uomini e donne ha chiesto ad Alessandro e Giacomo di fingere di essere amanti e quindi lasciar intendere che tra i due potesse esserci del tenero, così da mettere in crisi le due pretendenti del giovane Basciano, anche lui ex star della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

"Qualcuno becca Alessandro e Giacomo che stanno limonando in bagno", ha esclamato Soleil raccontando i dettagli dello scherzo che ha pensato.

Alessandro e Giacomo 'amanti' per finta nella casa del GF Vip

Giacomo Urtis, però, ha proposto di organizzare una cosa decisamente più soft, in modo tale da renderà anche credibile agli occhi di Sophie e anche di Jessica.

"Magari mentre stiamo mangiando, io mi interesso di Alessandro e per due tre giorni portiamo avanti questa roba", ha proposto il chirurgo estetico che non si è tirato indietro di fronte a questo scherzo.

In attesa di vedere lo scherzo in atto e quale sarà in primis la reazione di Sophie Codegoni, il clima all'interno della casa del GF Vip continua ad essere particolarmente rovente.

Lulù continua a punzecchiare Katia Ricciarelli dopo l'accesa lite al Grande Fratello Vip 6

Malgrado gli inviti di Alfonso Signorini, che ha chiesto ai suoi amati vip di recuperare di nuovo lo spirito e l'armonia delle scorse settimane, Lulù continua a essere molto amareggiata nei confronti di Katia Ricciarelli.

La principessina, infatti, non ha affatto gradito la decisione degli autori di "graziare" Katia Ricciarelli, nonostante le frasi che sono state ritenute da molti razziste e offensive nei suoi confronti.

Lulù, senza troppi giri di parole, ha ammesso che si sarebbe aspettata una squalifica immediata per la cantante lirica e il fatto che ciò non sia accaduto, non la rende per niente serena all'interno della casa del GF Vip.