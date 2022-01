Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio, Rossella si troverà in difficoltà in quanto Virginia si scontrerà a più riprese con lei e non vorrà farle vivere la sua storia con Riccardo. Inoltre Patrizio non avrà dimenticato Clara, mentre Silvia penserà che Guido non approvi la sua relazione con Giancarlo.

Bianca è triste per l'assenza della madre

Nella puntata di "Un Posto al sole" di lunedì 10 gennaio, le cose tra Riccardo e Rossella sembreranno andare decisamente bene, ma vacilleranno quando Virginia confesserà un qualcosa riguardante il passato del dottore. Intanto Bianca sarà dispiaciuta per l'assenza della madre, mentre Nunzio invece non si impegnerà particolarmente nel suo lavoro ai cantieri. Inoltre Guido si troverà in difficoltà nell'osservare un momento di intimità tra Giancarlo e sua cugina.

Nell'episodio di martedì 11 gennaio, la Graziani e Riccardo erano convinti di avere messo alla spalle il loro periodo complicato, ma l'ennesimo ostacolo che si troveranno di fronte potrebbe minare la loro serenità.

Nel frattempo Franco dovrà fronteggiare da una parte Bianca e dall'altra Nunzio, il cui atteggiamento rivedibile lo metterà in una posizione strana con Roberto Ferri. In tutto questo Silvia crederà che Del Bue sia in disaccordo con la sua scelta di stare con Giancarlo.

Nunzio viene rimproverato da Franco e Roberto

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 12 gennaio, Rossella troverà vicinanza in un'amica inattesa, ma Virginia non avrà alcuna intenzione di farle vivere serenamente il suo amore con Riccardo.

Intanto Clara cercherà di risollevarsi dopo la fine della storia con Patrizio, ma quest'ultimo che non riuscirà a scordarla. Inoltre Nunzio sarà rimproverato sia da Ferri che da Franco: il ragazzo verrà invitato a prendere più seriamente il suo lavoro.

Nella puntata di giovedì 13 gennaio, Roberto e Lara si avvicineranno sempre di più.

Marina starà accanto a Fabrizio, ma la situazione per il pastificio si farà - con il passare dei giorni - sempre più delicata. Nel frattempo la Graziani avrà un duro confronto con Virginia, dal quale ne uscirà devastata. Riccardo vedendo il rapporto burrascoso tra le due donne, chiederà ad entrambe di chiarirsi. In tutto questo Clara riceverà una offerta che la farà riflettere.

Fabrizio racconta la verità sulla situazione del pastificio

In base agli spoiler di venerdì 14 gennaio, Patrizio non avrà superato la separazione da Clara e farà fatica a fronteggiare le ripetute provocazioni di Alberto Palladini. Intanto Fabrizio propenderà per raccontare tutta la verità sulla sua azienda, ma questo lo porterà a dovere fare i conti con le relative conseguenze. Infine Samuel tenterà di avvicinarsi a Speranza, ma la ragazza non saprà più come comportarsi.