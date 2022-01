Prosegue l'appuntamento settimanale con la fiction di Rai3 Un posto al sole. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che i prossimi episodi, in onda dal 3 al 7 gennaio 2022, saranno ricchi di colpi di scena. Il pastificio Rosato sarà al centro delle trame per via dei pettegolezzi che continueranno a diffondersi nei confronti di Fabrizio e Marina. Nel frattempo Vittorio deciderà di conquistare Speranza prima di partire per Oslo ma senza successo. Intanto Rossella dovrà gestire una grave emergenza in ospedale e poco dopo verrà spronata da Silvia a intraprendere una relazione con un medico.

Intanto Guido cercherà in tutti i modi di recuperare il suo rapporto con Mariella. Dopo i litigi nati a causa del suo trasferimento a Bolzano, Riccardo prenderà la decisione di avvicinarsi a Rossella.

Anticipazioni Upas, il pastificio Rosato nell'occhio del ciclone

Nel corso dei nuovi episodi di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio 2022, Vittorio farà fatica ad accettare la gelosia provata nei confronti di Speranza e Samuel. Intanto il povero Guido che farà di tutto per farsi perdonare da Mariella. Al centro del mirino si troverà il pastificio: Fabrizio e Marina cercheranno di capire chi possa essere stato a diffondere tutte queste informazioni sul loro conto, e faranno il possibile per limitare i danni.

Dopo alcune indagini, i due penseranno che dietro a questa fuga di notizie ci sia Lara. Tuttavia Marina cercherà di prendersi la sua rivincita e inizierà a trovare i primi riscontri. Nulla escluderà che dietro allo scandalo del pastificio Rosato ci sia qualcun altro. Nel frattempo Speranza sarà divisa tra Vittorio e Samuel ma troverà una soluzione per far chiarezza sui suoi sentimenti.

Un posto al Sole, Vittorio lascia la città e parte per Oslo

Le trame delle nuove puntate di Upas, che verranno trasmessi nella settimana dal 3 al 7/1, rivelano nel dettaglio che prima di partire per Oslo, Vittorio cercherà in tutti i modi di riconquistare Speranza ma si renderà conto di essere molto complicato. Sarà in turno in ospedale quando Rossella dovrà gestire una grave emergenza.

Intanto Vittorio avrà già lasciato la città e Speranza approfitterà della sua assenza per far chiarezza sui sentimenti che prova nei confronti dei due corteggiatori. Dopo aver risolto il problema avuto in ospedale, Rossella verrà convinta da Silvia a lasciarsi andare nei confronti di un medico. Stando alle anticipazioni sembrerebbe che la loro conoscenza subirà numerosi imprevisti. Riccardo invece cercherà di accorciare le distanze dalla giovane Graziani, dopo essersi sentito in colpa in seguito al suo trasferimento a Bolzano.