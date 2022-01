Non ci si annoia mai all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle nuove puntate della soap, che andranno in onda nei prossimi mesi, rivelano che saranno ricche di colpi di scena. I riflettori saranno puntati su Villa Guarnieri: il personaggio di Adelaide si prenderà una breve pausa e non sarà presente nelle trame della fiction di Rai 1 che andranno in onda questa primavera. Sembrerebbe che l'attrice Vanessa Gravina debba allontanarsi dal set per dedicarsi ad alcuni impegni teatrali. Una nuova fiamma invece farà breccia nel cuore dell'amatissimo dottor Conti.

Il direttore del grande magazzino si innamorerà di un'altra donna, ma non sarà Tina.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, addio ad Adelaide di Sant'Erasmo

L'arrivo in Italia di Flora ha scombinato senza dubbio tutti i piani della famiglia Guarnieri. Il segreto che hanno attentamente tenuto nascosto Adelaide e Umberto ha subito una svolta. Come visto nelle precedenti puntate, il commendatore e la contessa hanno deciso di confessare tutta la verità sulla morte di Achille dato che la ragazza temeva che fossero loro i veri responsabili della morte del padre. Nonostante il suo pensiero negativo nei confronti dei due cognati, la giovane stilista si è infatuata del padre di Marta. Anche il commendatore si è mostrato interessato a conoscere a fondo la figlia di Achille.

Stando alle anticipazioni da poco diffuse, dopo aver confessato quanto accaduto con l'ex marito alla figlia, Adelaide deciderà di prendersi un periodo di riflessione e staccare la spina da tutte queste accuse gratuite sul suo conto. Tuttavia la contessa di Sant'Erasmo deciderà di lasciare la città causando l'avvicinamento tra Flora e Umberto che da soli in casa avranno modo di conoscersi meglio.

Gli spoiler rivelano inoltre che il personaggio di Adelaide, interpretato da Vanessa Gravina, tornerà sul set del Paradiso più forte di prima, dando vita ed appassionanti storie.

Il Paradiso 6, Conti incontra una nuova fiamma

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, rivelano nel dettaglio che l'amato direttore del grande magazzino ritroverà l'amore.

Vittorio farà breccia nel cuore di una donna di cui attualmente non se ne conosce l'identità. Stando agli spoiler da poco diffusi sembrerebbe che la fortunata non sia Tina Amato. La giovane cantante infatti dovrà fare i conti con l'arrivo inaspettato dell'ex marito Sandro Recalcati. L'uomo tornerà a Milano e cercherà in tutti i modi di recuperare il loro matrimonio, causando l'allontanamento tra i due amici che dopo anni stavano per dar vita ad una vera e propria relazione.