Le trame di Un posto al sole, in onda dal 10 al 14 gennaio su Rai 3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay, raccontano che la relazione tra Riccardo e Rossella tornerà a decollare, nel frattempo Guido sarà imbarazzato vedendo la prima effusione pubblica tra la cugina e Giancarlo. Franco, intanto, sarà sotto pressione a causa del comportamento di Nunzio e Bianca, mentre Patrizio non riuscirà a superare il dolore per la fine del legame con Clara. Marina, infine, cercherà di risollevare l'umore di Fabrizio riguardo le sorti del pastificio, nel frattempo Samuel proverà a riavvicinarsi a Speranza.

La relazione tra Riccardo e Rossella tornerà a decollare

Gli spoiler della fiction daily per le puntate dal 10 al 14 gennaio anticipano che Riccardo riuscirà ad avvicinarsi a Rossella, così il legame tra i due spiccherà nuovamente il volo.

Virginia, poco più tardi, si appresterà a svelare un inaspettato segreto del suo passato con il ragazzo.

Bianca, invece, tornerà nella propria abitazione particolarmente amareggiata per la mancanza della madre, nel frattempo Nunzio non si impegnerà abbastanza nel suo lavoro ai cantieri.

Guido proverà un certo imbarazzo nel vedere la prima effusione pubblica tra la cugina e Giancarlo.

Il rapporto d'amore tra Rossella e Riccardo, successivamente, dovrà fare i conti con un nuovo imprevisto, mentre Franco avvertirà una certa pressione proveniente dal comportamento di Bianca e Nunzio.

Guido, nel mentre, si lascerà suggestionare da Cotugno e rischierà di portare Silvia a pensare che il cugino non sopporti Giancarlo.

Patrizio non riuscirà a superare il dolore per la fine della storia con Clara

Le anticipazioni della soap opera italiana per gli episodi dal 10 al 14 gennaio rivelano che Rossella troverà un po' di sostegno emotivo in un'insospettabile amica, nel frattempo Patrizio non riuscirà a superare il dolore per la fine della relazione sentimentale con Clara.

Il legame tra Lara e Roberto si farà sempre più affiatato, mentre Marina tenterà di supportare emotivamente Fabrizio per ciò che è successo al pastificio.

Rossella, invece, si ritroverà faccia a faccia con Virginia, nel frattempo Riccardo insisterà affinché le due donne si chiariscano definitivamente.

Alberto, intanto, continuerà imperterrito a provocare Patrizio, approfittando dell'impasse emotivo di quest'ultimo dopo la fine della storia con Clara.

Fabrizio, a seguito dell'onestà messa in campo sulla storia del pastificio, subirà le conseguenze del caso.

Samuel, infine, deciderà di tentare di riavvicinarsi a Speranza, sebbene quest'ultima sarà ancora confusa e ferita.