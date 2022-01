Nelle scorse puntate di Un posto al sole la serenità degli inquilini di Palazzo Palladini è stata scossa un bel po’. Non solo il ritorno di Katia, ex di Franco Boschi, ma anche l'infortunio di Alberto Palladini e la verità choc appresa da Rossella sul conto di Riccardo e Virginia. A ogni modo, le anticipazioni delle puntate il onda dal 24 al 28 gennaio 2022 rivelano ulteriori colpi di scena. Stanco delle pressioni di Alberto, Patrizio prenderà una sorprendente decisione. Precipitato nel baratro della più nera disperazione, sarà sul punto di compiere un gesto estremo.

Disperata per le condizioni del marito, alla fine Marina rifletterà anche sulle aggressioni subite dall'uomo. Il Giorno della Memoria sarà un'occasione per scoprire qualche episodio inedito riguardante proprio Palazzo Palladini durante i tempi della guerra. A casa di Silvia ci sarà un incidente domestico che porterà dei risultati.

Anticipazioni Un posto al sole, il gesto estremo di Fabrizio

La situazione non migliorerà affatto per Fabrizio. L'uomo sarà sempre più fuori controllo e questo comporterà delle grosse conseguenze all'interno della sua relazione. Marina, infatti, subirà un forte spavento e si ritroverà a dover digerire le sofferenze affrontate a causa dell'aggressione del marito. Patrizio intanto, dopo gli eventi della scorsa settimana in cui ha spinto il suo rivale d'amore giù dalle scale, sarà fermamente convinto che dietro al comportamento di Clara ci sia Alberto.

Sarà così che il fratello di Diego si recherà dalla donna per un confronto.

Roberto Ferri contribuirà a confondere ancora di più le idee di Marina, mettendola faccia a faccia con ciò che prova realmente. Precipitato nel baratro della più nera disperazione, Fabrizio arriverà a compiere un folle ed estremo gesto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un posto al sole anticipazioni, la sorprendente decisione di Patrizio

La presenza costante e incessante di Alberto nella vita di Clara non farà altro che metterla con le spalle al muro. La donna, infatti, si sentirà pressata. Patrizio capirà di aver commesso degli sbagli e così raccoglierà tutte le sue forze per prendere una decisione alquanto sorprendente e inaspettata.

Spazio anche al vigile Cerruti nelle nuovissime puntate di Un posto al sole. L'uomo da un po' di tempo sta flirtando con gli altri online. Un giorno deciderà di vuotare il sacco e confidare a Mariella di avere delle difficoltà all'interno della sua situazione sentimentale, tuttavia Bice interromperà i due amici, sciupando quell'attimo di intesa instauratosi. Con la vita di Fabrizio appesa a un filo, Marina dovrà fare i conti con il risentimento di Lara e le parole proferite da Roberto.

Un posto al sole, episodio inedito per il Giorno della Memoria

Mariella avrà timore che tra Sarti e Sasà la relazione possa naufragare, per tale ragione la donna inviterà l'amico a darci un taglio con i flirt sul web: lui l'ascolterà?

Intanto Fabrizio sarà in condizioni di salute decisamente gravi e Marina non potrà non esserne preoccupata. Roberto non mancherà di starle vicino in questa difficile circostanza e finirà per mettere da parte Lara.

Il giorno della Memoria arriverà anche all'interno della soap opera partenopea. Il piccolo Jimmy rincaserà profondamente colpito dalla lezione scolastica su questo argomento. La rievocazione di quegli anni finirà per portare alla luce un episodio inedito avvenuto all'interno di Palazzo Palladini a quei tempi.

Incidente domestico a casa di Silvia

Mentre Silvia e Rossella si riavvicineranno grazie a un incidente domestico, dall'ospedale arriveranno delle buone notizie. Fabrizio risulterà in ripresa, ma Marina non avrà più intenzione di subire l'aggressività del marito e per tale ragione metterà l'uomo di fronte a un bivio. Intanto Ferri farà una proposta particolare a molto allettante a Chiara, ma ignorerà che la ragazza covi un segreto che rischierà di generare dei potenziali problemi.