Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Non mi lasciare, nella terza puntata della prima stagione che andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle 21:25, il prossimo lunedì 24 gennaio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Elena la protagonista interpretata da Vittoria Puccini arriverà ad una svolta nelle sue indagini inerenti alla scomparsa di Angelo.

Elena cercherà di fare chiarezza sulla scomparsa di Angelo

Nella terza puntata della fiction Non mi lasciare, Elena vorrà assolutamente fare chiarezza su quello che è capitato ad Angelo, il ragazzo scomparso improvvisamente.

Proprio per questo motivo, la protagonista deciderà di andare nella casa famiglia nella quale il giovane ha vissuto fino al momento in cui è scomparso, per fare qualche domanda e capire qualcosa in più sull'accaduto.

In particolare, Elena chiederà un colloquio con la psicologa che si occupava di Angelo. Da questo colloquio, il personaggio interpretato da Vittoria Puccini capirà che il ragazzo scomparso era fragile, ma allo stesso tempo molto risoluto.

Elena tornerà a Roma per rincuorare suo figlio

Nel frattempo, Giulia sarà molto impegnata nel preparare la festa di compleanno di suo figlio Emilio. La donna poi estenderà l'invito anche a quella che un tempo era la sua migliore amica (Elena). Zonin non esiterà affatto e accetterà volentieri l'invito della moglie di Daniele.

Poi però durante la festa Elena deciderà di andare via e partirà improvvisamente per Roma. Subito dopo si scoprirà che la donna è tornata nella capitale per dare manforte a suo figlio Diego che sarà molto giù di morale a causa di una delusione d'amore.

Elena scoprirà che Angelo è ancora vivo

Successivamente, Elena tornerà nuovamente a Venezia e ci sarà una svolta nelle indagini sul caso della scomparsa di Angelo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, la protagonista si introdurrà tramite un profilo falso, all'interno della chat usata dal rapitore per adescare i ragazzini. Grazie a ciò, Elena scoprirà che Angelo è ancora vivo e riuscirà anche ad avere un filmato in cui si potrà vedere il luogo in cui il ragazzino è prigioniero.

Poi, la protagonista approfondirà ulteriormente le indagini e riuscirà anche a scoprire dove nascondono Angelo, ma quando arriveranno sul luogo individuato, sarà ormai troppo tardi, in quanto il carceriere sarà già andato via con il giovane.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate della serie televisiva Non mi lasciare, per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti e per capire se Elena riuscirà a trovare il ragazzo scomparso.