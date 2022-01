Sono in dirittura d'arrivo diversi di colpi di scena e di emozioni nelle puntate di Un posto al sole. Prima di tutto le anticipazioni di Upas riguardanti le vicende che si svilupperanno da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio, annunciano il ritorno di un gradito personaggio che darà un po' di pepe alla Terrazza: si tratta di Katia Cammarota. Il suo ritorno movimenterà un po' le cose, soprattutto ora che Angela è assente e la piccola Bianca ne patirà la mancanza. Silvia capirà che Giancarlo non è ben voluto dai suoi amici. Spazio anche al dramma con Fabrizio che, dopo aver origliato la conversazione tra Marina e Ferri, si avvierà verso l'autodistruzione.

Alberto, dopo essere stato spinto dal rivale, finirà per ricattare Clara. Alla fine quest'ultima capitolerà e si ritroverà a dover dare una brutta notizia a Patrizio. Come reagirà quest'ultimo?

Anticipazioni Un posto al sole, Silvia capisce che Giancarlo non piace ai suoi amici

A far impensierire i suoi cari sarà Patrizio. In seguito all'animata discussione tra gli ex di Clara, terminata con la spinta di Patrizio che finirà per infortunare Alberto, quest'ultimo avrà intenzione di fargliela pagare al suo rivale, costi quel che costi. Completamente innamorato di Speranza, Samuel non sembrerà avere nessuna intenzione di gettare la spugna con lei. Sarà così che nelle prossime puntate di Un posto al sole gli spettatori vedranno Speranza concedere a Samuel una opportunità e questi si darà da fare pur di non mandare in fumo l'occasione ricevuta.

Silvia e Giancarlo continueranno a stare insieme, ma la coppia dovrà vedersela con la diffidenza degli amici di lei che non sembrano per niente propensi ad accoglierlo. Intanto per la piccola Bianca avrà inizio un periodo travagliato, dovuto alla mancanza della presenza di mamma Angela. La bambina, non solo dirà delle bugie ma avrà una lite con Jimmy.

Un posto al sole, uno storico ritorno movimenta la Terrazza

Mentre Alberto sfrutterà appieno la sua condizione derivata dal folle gesto di Patrizio, ricattando Clara, Raffaele riporrà le sue speranze sulla mediazione di quest'ultima. La donna, ritrovandosi dinanzi ad un increscioso dilemma, dovrà riflettere in fondo sul da farsi.

Intanto Palazzo Palladini sarà in fermento, tra tensioni e gelosie, derivate dal gradito ritorno di un personaggio storico della soap opera partenopea: Katia Cammarota.

Attimi di confidenza tra Chiara e Nunzio, con la ragazza che ammetterà di sentirsi sopraffatta dalle troppe responsabilità che si è dovuta accollare in seguito alla dipartita di suo padre.

Mariella travolgerà il povero Guido mettendolo alle strette, ma ben presto un'occasione di svago diventerà fonte di imbarazzo.

Spoiler Un posto al sole, Patrizio rabbioso davanti all'annuncio di Clara

Gli spoiler di Un posto al sole annunciano enormi difficoltà coniugali tra Marina e Fabrizio. La donna avrà non poche difficoltà a stare accanto al marito, poiché finirà per rinchiudersi a riccio.

La madre di Nunzio, Katia, si appresterà a conoscere la ragazza del figlio, Chiara: come andrà a finire l'incontro tra queste due donne? Nel frattempo Patrizio comincerà a sentire puzza di bruciato e, del tutto convinto che Alberto stia tenendo Clara sotto ricatto, deciderà di fare qualcosa in merito. Renato, dal canto suo, cercherà di aiutare il nipote.

La proposta di Chiara Petrone non alletterà granché Marina, la quale sarà determinata a rifiutarla ma Roberto non sarà affatto concorde con lei. Ad origliare l'intera conversazione sarà proprio Fabrizio che, in seguito, si immetterà in un percorso autodistruttivo che finirà per travolgere non solo lui stesso ma anche coloro che gli stanno accanto.

Alla fine Clara capitolerà ad Alberto e annuncerà a tutti la sua convivenza. Quando Patrizio apprenderà la notizia, non reagirà di certo bene, anzi! Silvia, nel frattempo si sentirà molto sola e a supportarla ci penserà Mariella. Tuttavia, pur di stare accanto all'amica, la donna finirà per mettere sotto pressione Guido.