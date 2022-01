La puntata del Grande Fratello Vip del 17 gennaio è stata molto difficile per Jessica. La principessina, infatti, è stata nominata dopo un pesante attacco che le ha rivolto la madre di Sophie. Al termine della diretta, la maggiore delle sorelle Selassié si è lasciata andare alle lacrime anche davanti ad Alessandro Basciano, il ragazzo "conteso" con Sophie Codegoni.

Le frecciatine al Grande Fratello Vip

"Jessica ti parla alle spalle, non è una vera amica. Soleil lo è", sono queste le parole con le quali la signora Valeria ha cercato di mettere in guardia Sophie.

Nel corso della sorpresa che ha ricevuto in diretta tv, Codegoni ha sentito la madre dire cose poco carine su una coinquilina con la quale ha stretto un bellissimo rapporto sin dall'inizio, un'amicizia che è andata avanti senza intoppi finché nella casa non è entrato Alessandro.

La maggiore delle sorelle Selassié è rimasta spiazzata dall'attacco della madre della tronista, tant'è che ha pianto tanto non appena il programma è finito.

Sfogandosi con Giacomo Urtis in camera, la ragazza ha detto: "Sono una persona con dei valori e ci resto male. Sua mamma mi ha fatto passare per una che ci prova con i fidanzati delle altre, anche no".

"Mi spiace passare per quella che non sono", ha aggiunto la ragazza la notte scorsa tra le mura di Cinecittà.

Le parole del modello del Grande Fratello Vip.

Jessica ha spiegato a Giacomo che se passa molto tempo con Sophie e Alessandro è perché loro glielo permettono. Anzi sarebbe proprio l'ex tronista di Uomini e Donne a coinvolgerla durante le giornate in vari momenti che potrebbero essere dedicati alla coppia.

"Sono stata la prima a dirle che mi sarei fatta da parte e lei mi ha risposto di no.

Tutti sapevano che Basciano mi piaceva", ha proseguito la maggiore delle sorelle Selassié nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 18 gennaio.

Il modello ha cercato di tranquillizzare la principessina dicendole che la percezione che hanno i telespettatori di varie vicende non è quella che loro vivono all'interno della casa.

"Ci dispiace vederti così, noi ci divertiamo su questa cosa. Non piangere perché fuori hai una bellissima immagine", ha aggiunto Alessandro prima di confidare a Jessica che secondo lui sarà proprio lei la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Lo spoiler di Lulù al Grande Fratello Vip

Basciano ha rassicurato Jessica dopo l'attacco che le ha fatto la madre di Sophie, la donna che si è detta convinta del fatto che la principessina stia cercando di mettere zizzania tra la figlia e il neo fidanzato.

Anche Lulù è intervenuta su questa situazione consigliando alla sorella di lasciar perdere la coppia e di vivere i prossimi giorni solo con lei e Manuel.

"Stai con noi, non ci dai fastidio.

Loro non considerarli, non fargli battute. Se vuoi puoi passare anche la notte con me e Manu", ha detto la ragazza prima di fare uno spoiler che i fan del Grande Fratello Vip aspettavano da tempo.

Nel suggerire alla sorella maggiore di passare le giornate che verranno in compagnia sua e di Bortuzzo, Lucrezia ha detto: "Venerdì lui va via e io devo stargli vicino. Non posso permettermi di perdere anche te, quindi basta".

Lulù teme che Jessica possa essere eliminata dal televoto che la vede sfidarsi con Giacomo e Valeria, Federica e Davide, quindi l'ha avvertita che dovrà comportarsi bene se vuole rimanere nella casa.

Manuel, invece, abbandonerà il reality show il 21 gennaio e la conferma è arrivata proprio dalla principessina etiope alla quale si è legato in questi mesi.