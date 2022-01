Continuano le vicende della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 17 al 21 gennaio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori di Rai 3 assisteranno.

Katia tornerà a Napoli e il suo arrivo provocherà un clima di tensioni e gelosie alla Terrazza. Intanto la piccola Bianca comincerà a comportarsi male a causa dell'assenza di sua madre.

Clara sarà esasperata dagli ultimi violenti scontri tra Patrizio e Alberto, così confiderà la sua rabbia a Nunzio. Silvia invece, delusa dal comportamento degli amici, farà fatica a vivere serenamente la sua storia con Giancarlo.

Nuovo scontro tra Patrizio e Alberto

Dopo il violento scontro tra Patrizio e Alberto, in casa Giordano/Bruni tutti cominceranno a preoccuparsi per l'accaduto e per il comportamento del giovane che, nonostante lo scontro, mediterà vendetta.

Samuel invece comincerà a studiare in quale modo poter conquistare Speranza, dopo che la ragazza le ha concesso il permesso di corteggiarla.

Intanto Silvia si renderà conto con molto dispiacere che i suoi più cari amici non accettano volentieri la presenza di Giancarlo.

Bianca comincerà a manifestare i primi segnali di squilibrio a causa dell'assenza prolungata di sua madre. La ragazzina infatti prima comincerà a raccontare bugie e poi finirà per scontrarsi con Jimmy.

Katia farà ritorno a Napoli

Alberto comincerà a studiare il modo per trarre i benefici dall'infortunio alla spalla subito nel corso dello scontro con il giovane Giordano. Per questo motivo Raffaele cercherà di trovare un punto d'incontro avvalendosi della complicità di Clara.

Nel frattempo Katia farà ritorno alla Terrazza e la sua presenza scatenerà tensioni e gelosie.

Il ricatto di Alberto

Alberto comincerà a ricattare Clara mettendola di fronte ad una scelta piuttosto complicata. La ragazza, sentendosi sotto pressione, si sfogherà con Nunzio, a cui rivelerà di non essere più in grado di gestire in maniera serena quanto le sta accadendo sin dalla morte di sua madre.

Mariella intanto continuerà a mettere Guido sotto pressione e a causa del suo comportamento finirà per far sentire suo marito fortemente in imbarazzo.

Per Marina e Fabrizio continueranno i momenti difficili da superare. L'uomo preso dai problemi del pastificio si chiuderà sempre di più in sé stesso.

Per Katia intanto arriverà il momento di affrontare la prima cena ufficiale con Chiara in Terrazza. Patrizio invece si convincerà che Clara sta subendo un ricatto da Alberto e Renato cercherà di aiutarlo a scoprire la verità.

Silvia a causa dell'atteggiamento di Guido, farà fatica a vivere serenamente la sua storia con Giancarlo. La donna si sfogherà con Mariella, che a sua volta metterà Guido sotto pressione.

Roberto non approverà la decisione di Marina di non voler accettare la collaborazione con Chiara Petrone.

Fabrizio, dopo aver ascoltato una conversazione tra Marina e Roberto, precipiterà in un vortice di autolesionismo pericoloso.

Intanto Clara accetterà di tornare a vivere con Alberto e la sua decisione provocherà la rabbia di Patrizio.