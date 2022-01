Katia Ricciarelli e Soleil Sorge al GFVip si sono ritrovate a parlare delle ultime dinamiche scaturite nella casa. L'influencer italo-americana ha ammesso di esserci rimasta male per essere stata nominata di nuovo dal 22enne veneto. A quel punto la cantante lirica ha sparato a zero sul coinquilino. Secondo Katia, Manuel Bortuzzo da quando è fidanzato con Lulù ha cambiato atteggiamento.

Le parole di Soleil

Soleil è stata nominata per la seconda volta consecutiva da Manuel. Il 22enne, in occasione della prima nomination all'ex amica, l'ha invitata a praticare più amore e mettere da parte l'odio.

Al termine della 33^ puntata del GFVip, l'influencer italo-americana si è sfogata con Katia: "Non lo vedo cattivo, ma un po' spento". Secondo la 27enne, Bortuzzo non sarebbe più il concorrente entrato nella casa a settembre.

Stando al giudizio di Sorge, la differenza tra il suo "gruppo" e l'altro capitanato dalla sorelle Selassié è che uno è aperto a tutti mentre l'altro cerca di mettere tutti contro tutti.

La stoccata di Ricciarelli

Dopo avere saputo che Manuel ha votato per la seconda volta Soleil, Katia non ha lesinato complimenti. La cantante lirica ha confidato di non volere più guardare in faccia Bortuzzo. Il motivo? Secondo la 75enne, il nuotatore non sarebbe più la persona che dispensa affetto a tutti i suoi compagni d'avventura.

Senza peli sulla lingua Katia ha affermato: "Sembra diventato quasi cattivo, non so". Sebbene Soleil abbia smentito di vedere il coinquilino cattivo, ma meno radioso, Ricciarelli ha proseguito l'affondo.

Nel dettaglio, la soprano ha sostenuto di vedere il viso di Manuel più freddo. Poi, ha chiosato: "Il suo occhio è cambiato, adesso è duro".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dietro al cambiamento del 22enne, secondo Ricciarelli c'è la relazione intrapresa con Lulù Selassié. A tal proposito la cantante lirica si è augurata che presto Manuel esca dal Reality Show in modo da allontanarsi dalla Principessa: "Ha avuto un cambio mentalità".

Il confronto tra Manuel e Soleil

Nella 33^ puntata del GFVip, in onda lunedì 10 gennaio, Soleil e Manuel hanno avuto un confronto alla quale ha assistito anche Lulù.

Nel dettaglio, Sorge ha ammesso di non avere compreso la nomination dell'amico. Inoltre, la diretta interessata ha sostenuto che c'entri la gelosia della Principessa.

In replica Bortuzzo ha precisato di non essere mai stato condizionato dalla fidanzata. Al contrario Manuel è convinto che Soleil spesso esageri con le parole. Per questo motivo il 22enne ha invitato la coinquilina a mostrare il suo lato più bello: "Un cuore ce l'hai..." Lulù invece, ha precisato di non essersi mai intromessa nell'amicizia tra Manuel e Soleil.